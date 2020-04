Importanti novità in arrivo nella terza stagione del reboot della famosa serie animata della Disney ‘Ducktales’ (Avventure di paperi). Nella prima puntata della nuova stagione faranno la loro comparsa due nuovi personaggi: Tyrian “Ty” Sabrewing e Indigo “Indy” Sabrewing.

Due padri di famiglia gay con la loro piccola figlia Violet. Si tratta della prima apparizione nel mondo Disney di una famiglia gay.

Ecco quanto dichiarato dal produttore della serie Frank Angones: “Come con tutti i nostri personaggi, abbiamo avuto molte conversazioni su chi fosse Violet e sul suo background. Abbiamo avuto questa idea divertente dei suoi padri fin troppo entusiasti ed eccessivamente di supporto, che amano essere dei papà”.



Ducktales è andata in onda dal 1987 al 1990 per poi tornare in formato reboot nel 2017.

La serie è nata intorno alla figura di Zio Paperone e degli altri membri della famiglia di paperi più famosa al mondo come Paperino e i suoi tre nipotini Qui, Quo Qua e altri storici personaggi come la Banda Bassotti, Archimede Pitagorico e Amelia la Fattucchiera tanto per citare i più famosi.

Inoltre, al cast originale sono stati aggiunti altri personaggi come la piccola Gaia, la nipote della Tata alle dipendenze di Paperone e Jet McQuack.