"La Scuderia Ferrari HP comunica che Enrico Cardile lascia l'azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis.L'ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l'Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur.A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno".

La nota stampa rilasciata da Maranello non è un fulmine a ciel sereno. Infatti, a tale comunicato a breve ne seguirà un altro da parte di Aston Martin, che ci informerà che Cardile è entrato a far parte del suo staff tecnico.

Quello che invece è da comprendere è come tale approdo possa esser compatibile con quello di Adrian Newey (ex mago dei successi Red Bull), cui la scuderia di Lawrence Stroll avrebbe offerto un contratto faraonico per portarlo tra le proprie fila.

Prima di ricevere la vantaggiosissima offerta di Aston Martin, Adrian Newey era dato come quasi certo nuovo arrivo in casa Ferrari.