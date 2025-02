Pancia gonfia, stipsi e sindrome dell'intestino irritabile. In tutti questi casi abbiamo un prezioso alleato, lo yoga!

Quanto affermato non è frutto solo di tradizione e credenze, ma è stato dimostrato da numerosi studi scientifici.



Gli scienziati, in particolare, hanno osservato che lo yoga supporta in modo molteplice la nostra salute intestinale. In particolare, lo yoga:

contrasta rigidità e tensioni, che sono alla base di stress e ansie che poi avrebbero ripercussioni sull'intestino

stimola i processi di depurazione del corpo, questo avviene soprattutto attraverso torsioni del busto

grazie ad alcune asana massaggia gli organi interni e contrasta la stitichezza

Alcune asana, che sono le posizioni yoga, risultano più potenti di altre a questo scopo.

Possiamo citare, come particolarmente benefiche, le seguenti asana:

L'arco

La ghirlanda

Le rotazioni, sia da seduti che da sdraiati

Se vuoi approfondire questo argomento, puoi dare un'occhiata a questo link, in cui ti spieghiamo più in dettaglio i benefici dello yoga e come praticare la varie asana:

https://it.myhealthpearls.com/yoga-contro-gonfiori-e-sindrome-dell-intestino-irritabile-1737386413023

In alternativa, puoi andare direttamente al video della sequenza yoga basata proprio sulle asana che la scienza ha dimostrato essere utili a contrastare gonfiori, stitichezza e intestino irritabile:

https://www.youtube.com/watch?v=3FKIfDl10hM