Lunedì 1 marzo, due i fatti più importanti che hanno riguardato il governo Draghi: il giuramento di sottosegretari e viceministri e la defenestrazione del commissario straordinario Domenico Arcuri.

Domenico Arcuri, colui che durante il Governo Conte bis aveva gestito tutte o quasi le fasi dell'emergenza Covid, è stato silurato e sostituito da Mario Draghi con il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo che diventa così il nuovo Commissario straordinario.

"A Domenico Arcuri - recita la nota di Palazzo Chigi - i ringraziamenti del Governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese".

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha ricoperto molteplici incarichi nell'Esercito. oltre a quello di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito.

In ambito internazionale è stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo dal settembre 2014 all'agosto 2015.

Incontenibile l'esultanza dei due Matteo alleati di governo, Salvini e Renzi.

Così il segretario della Lega: "Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!"

Questa, invece la dichiarazione del presidente di Italia Viva: "La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi".



Nel primo pomeriggio, si è svolta a Palazzo Chigi la cerimonia di investitura dei Sottosegretari di Stato che, suddivisi in tre gruppi per evitare assembramenti, hanno giurato alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.