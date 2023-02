Sabato 4 marzo 2023 il Bolgia di Bergamo si muove a tempo con Mason Collective, trio elettronico inglese specializzato in tech-house. Per il tempio dell'elettronica sull'A4, si tratta dell'ennesimo party imperdibile: sul palco ci sono 3 protagonisti della scena elettronica internazionale. Durante la stessa notte al Bolgia arrivano anche gli italiani YOUniverse.

Quando Omar Guedar, Blair Suarez, Adam Myles, ossia i Mason Collective, uniscono energie e idee il risultato è garantito. Il 2018 li ha visti protagonisti di decine di esibizioni in UK, tra grandi club e festival come Creamfields, Parklife, WHP, Canal Mills, Studio 338. Da lì, il passo verso eventi come Sonar a Barcellona o locali come DC10 Ibiza è stato breve. Whippin", la loro etichetta lanciata nel 2019, diventa presto protagonista su Beatport, e arrivano così le collaborazioni con label com HotTrax, Blackflag, Roush, Solid Grooves. Sulla loro etichetta esce il 17 marzo "Soul Rebel", esplosivo EP composto da 2 tracce.

Dopo il set Bolgia di Bergamo il 4 marzo '23, fanno ballare il Club Space Miami il 23 marzo con Fisher e Paco Osuna, ed il 9 aprile sono al Joshua Brooks di Manchester. A far scatenare il Bolgia in Main Room c'è pure il top duo italiano, per l'esattezza torinese, YOUniverse, anch'esso alfiere di un suono tech-house innovativo e ogni notte più potente. Tra le etichette con cui collaborano spiccano infatti MUSE, Solid Grooves, UNCAGE, Moan. Chiudono il cerchio, sempre in Main Room, Alex Rubino, Alex Loco, Christian Bove, Giusa.

Groovers è invece il party che prende vita nella Lab Room al Bolgia - Bergamo il 4 marzo '23. L'evento vede schierati in console Alessio Madaio, Ma.Gi, W3elo b2b Calef, Lorefox, Daniele Granata b2b Ledem, Marco Ruggieri, Bes, JT. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede sul palco del Bolgia di Bergamo il 4 marzo '23 gli inglesi Mason Collective è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Sam Paganini, Dennis Cruz, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, Franchino, Marco Faraone, Joseph Capriati.



04/03 Mason Collective @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/mason-collective/



Bolgia

via Vaccarezza 9,

Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino