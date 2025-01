MERCATO - Schira: "Napoli, Zerbin al Venezia, ecco le cifre e tutti i dettagli dell'affare"

"Alessio Zerbin al Venezia dal Napoli è alla fase finale in prestito con opzione di acquisto (4 milioni di euro), che diventerà un obbligo se il Venezia resterà in Serie A. Pronto contratto di 4 anni". Lo riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira su X.

MERCATO - Napoli, Ismajli se non arriva Danilo

Il Napoli studia anche piste alternative, nel caso non dovesse riuscire ad aggiudicarsi Danilo per la difesa. L'alternativa al brasiliano resta Ardian Ismajli, centrale che l'Empoli cederebbe volentieri nel mese di gennaio per fare cassa. Lo riporta Sport Mediaset.



IL PARERE - Mangia: "Kvaratskhelia, Politano e Buongiorno out? Il Napoli ha le risorse caratteriali per sopperire a certi problemi”

Devis Mangia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia, Politano e Buongiorno out? Tre assenze che pesano per il Napoli, una la compensi con Neres, ma le altre sono pesanti e qualche problema possono crearlo. Il Napoli ha dimostrato di avere le risorse caratteriali per sopperire a certi problemi. Sono convinto che il Napoli farà la sua partita nonostante certe assenze”.

DAZN - Accomando: "Napoli, trattativa con l’Empoli per Fazzini, le ultime su Danilo"

"Napoli, trattativa con l’Empoli per Fazzini, che piace tanto anche alla Lazio. Dialogo costante tra i club. Rapporto eccellente Corsi e De Laurentiis. Intanto, attesa per Danilo, che ha già un accordo di massima con gli azzurri ma che sta trattando con la Juventus la miglior formula di uscita", scrive su X il giornalista di DAZN Orazio Accomando.

Viviani: "Spinazzola può garantire una copertura maggiore, Meret va sostenuto"



Fabio Viviani, allenatore dell’Hatta Club, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano e Kvaratskhelia non convocati? Sono due assenze importanti, due giocatori completamente recuperati da Conte. I risultati ottenuti arrivano dalla compattezza di squadra e dalla capacità di affrontare difficoltà di vario tipo. Vedremo quanto sarà forte il gruppo squadra del Napoli, ma sono sicuro che gli azzurri resteranno assolutamente competitivi. Raspadori o Spinazzola? Il dinamismo di Spinazzola può garantire una copertura maggiore, spero proprio che lo Spinazzola di qualche anno fa potremmo rivederlo proprio a Napoli. Sarà una soluzione molto importante per il mister. Meret? Non ha mai goduto di una grande considerazione, veniva dopo grandi portieri che a Napoli hanno fatto bene. Meret è un giocatore di rendimento e nelle ultime stagioni sta innalzando anche il livello delle prestazioni. Dobbiamo continuare a sostenerlo. Scuffet? Ero ad Udine quando lo facemmo esordire a Bologna, dimostrò di avere grandissime qualità. Poi ci ha messo un po’, anche per il suo carattere da friuliano, a continuare sulla strada giusta. Ora sta risalendo la china e ne sono contento, non era facile risalire dopo ciò che gli era stato detto nella fase non positiva. Per il rapporto che c’è tra Meret e Scuffet credo si tratti di un fattore che vada a completare una rosa di alto livello come quella del Napoli”.



SSCN - Affaticamento muscolare per Kvaratskhelia, elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra per Politano, il comunicato

Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno. Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra.

IL DOPPIO EX - Baiano: "Fiorentina squadra votata all'attacco, il Napoli deve fare una partita attenta in fase di non possesso"

Francesco Baiano, doppio ex di Fiorentina e Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Se dovesse giocare Spinazzola al posto di Politano con Neres sarebbe clamoroso, non ci crederei neanche se la vedessi! Battute a parte, se Conte pensa a questa soluzione è perchè magari vuole avere un'arma in panchina per cambiare la partita, tipo Ngonge o Raspadori. Ma a me non piace come mossa. La Fiorentina è una squadra votata all'attacco, produce e allo stesso tempo lascia molto all'avversario, per questo il Napoli deve fare una partita molto attenta e concentrata in fase di non possesso. I viola hanno 4 calciatori davanti importanti che trovano sempre soluzioni pericolose. In questo momento Kean è un attaccante di livello europeo, in questo momento ha forza e convinzione molto importanti. Non segna solo, ma è funzionale al gioco della squadra. La scelta di Spinazzola potrebbe essere legata alla necessità di non sbilanciarsi, non essendoci Buongiorno, e per frenare le avanzate di Dodò. Questa è solo una lettura di questa possibilità. Palladino è un allenatore che mi ha sorpreso perchè non ha i paraocchi. Nel corso del ritiro ha portato il suo credo con la difesa a tre. Ma dopo qualche partita in cui la Fiorentina pareggiava sempre ed era una squadra spenta, senza idee. E, da tecnico intelligente, ha provato la difesa a quattro e ha trovato la chiave per esaltare i suoi giocatori. Lukaku è un giocatore che fa la fortuna della squadra, fa un lavoro oscuro importante, perchè favorisce l'inserimento di centrocampisti ed esterni. Il problema è a monte: se si deve sostituire un attaccante da 25 gol a stagione è chiaro che Lukaku non può piacere a tutti. Non è il più grande finalizzatore di una volta, è ormai da 15 reti a stagione. Raspadori ha grande velocità di esecuzione, deve giocare più vicino alla porta. Ho sentito e letto che Conte lo sta provando da mezz'ala: per me bisognerebbe utilizzarlo nel suo ruolo".