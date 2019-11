Undici vittorie consecutive, ancorché con avversari non fenomenali, non si ottengono per caso. La nuova Italia ha un gioco rapido, agile, preciso, efficace, e manda in gol molti componenti della sua rosa. Gli emergenti, ai quali Mancini ha dato quella fiducia spesso non concessa loro nei club, stanno dimostrando tutto il loro valore. Ma ora occorre continuare a crescere.