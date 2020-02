Il nuovo singolo del dj producer toscano Luca Guerrieri è "Iberican Soul", una traccia creata insieme a Stefano Scalzi, trombonista jazz di fama anche lui originario di Follonica (GR). E' una traccia strumentale decisamente ipnotica: si sente forte una frase di trombone che sembra perfetta per perdersi in un ritmo inarrestabile.

"Stefano è stato il mio professore di musica alle scuole medie e in tutti questi anni siamo rimasti in contatto uniti dalla stessa grande passione assoluta", racconta Luca Guerrieri, dj producer con vent'anni di carriera alle spalle. Il curriculum di un maestro come Scalzi è difficile da riassumere in poche righe: diplomato al Conservatorio di Firenze e alla mitica Berklee di Boston, ha suonato e inciso dischi con molti dei più importanti jazzisti italiani e non ed ha suonato in diverse orchestre tra cui l'Orchestra Ritmi Moderni della Rai e quella di Canale 5. Tra i suoi progetti c'è anche la Fantomatik Orchestra, una scatenata marching band capace di far muovere chiunque a ritmo di funk, prog, rock & dintorni.

"Iberican Soul" esce il 14 febbraio su Claps Records, la label creata proprio da Luca Guerrieri con Marco Roncetti. La traccia è piaciuta a tanti dj internazionali tra cui Hardwell, che l'ha suonata nel suo radioshow e Kryder. Inoltre è stata proposta da Andrea Belli su Radio 105 nel programma In Da Klubb.

La musica di Luca Guerrieri è decisamente apprezzata nel mondo dagli amanti dell'elettronica. La sua "Harmony" è da tempo. un classico proposto anche da Pete Tong su BBC Radio 1. Il suo recente album "It Never Ends", uscito sulla sua Claps Records, è un viaggio musicale che mette insieme vent'anni di carriera.







Luca Guerrieri, Stefano Scalzi - Iberican Soul (Claps Records) in uscita il 14 febbraio 2020.

soundcloud.com/clapsrecords/luca-guerrieri-stefano-scalzi-iberican-soul-original-mix-3