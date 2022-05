Torna il contest per cantautori, interpreti e band emergenti “2 MARI SONG FESTIVAL”: TARANTO ANCORA PROTAGONISTA. Una vetrina nazionale per ottenere il pass per “Sanremo Discovery 2023”.

Torna a Taranto il 2 Mari Song Festival. Si tratta del più grande contest discografico radiotelevisivo per cantautori, interpreti e band emergenti mai realizzato in città. Un trampolino di lancio di assoluto valore che consente di ottenere il pass per Sanremo discovery 2023, vetrina discografica di caratura nazionale, in programma proprio nella settimana del notissimo Festival della canzone italiana.

Partecipare è semplicissimo: occorre inviare nome e cognome, seguiti dalla scritta 2 Mari Song Festival, alla mail ufficiale [email protected] per poter poi essere ricontattati dalla produzione. Executive Manager EDM International Production Mario Greco



https://www.edminternationalproduction.com/2mari-song-festival