Un brano moderno e fresco che chiama fortemente la voglia di estate, quella estrema voglia di vivere e non pensare ai problemi, questo brano lo ritengo una specie di “scaccia pensieri”, quindi lasciati trasportare dalla musica, dal ritmo, dalla forza del mio timbro forte e particolare, dalla danza, dai i ricordi.. e dalla voce chiara e armoniosa di Cristina Gangi, la musica è cambiata ed è un fatto chiaro questo.

Ed è per lo stesso motivo che si è deciso di scrivere e lavorare questo forte pezzo, per richiamare più forte che mai la VERA musica, il vero significato delle parole e della melodia, “Musica Anni 90” ne è l’esempio perfetto… per non dimenticare mai quei tempi, dedicata a chi è nato e cresciuto in quei tempi o chi anche essendo cresciuto in questa generazione ha il rispetto della musica con la M maiuscola.

Bene.. Ora lasciatevi prendere dalla grinta di questa vera e propria Hit estiva, tutto questo per voi sarà come una droga.. perché non ne potrete fare a meno, buon ascolto a tutti. [Big Tale]



BIO ARTISTA

Valerio Presti in arte Big Tale, nasce a Torino precisamente Moncalieri nel 1993, si appassiona alla musica Rap all’età di 12 anni, la stessa età in cui inizia a fare le prime rime improvvisate per poi due anni dopo, partecipare ai primi e vari Contest freestyle, nel 2012 si aggiudica il titolo di campione regionale dell’esibizione “tecniche perfette” di Torino, arrivando primo alla Battle Freestyle, poco tempo dopo partecipa alla trasmissione milanese “The Real Freestyle”, giudicandosi il 3 posto, vince arrivando primo tra 99 gruppi emergenti di ogni genere, l’edizione di Ritmika Piemonte”, poco dopo ha avuto il piacere di sfidarsi sul palco con il campione nazionale di freestyle “Shekkero” vincitore del Mic Tyson presentato da Nitro, mettendo il pubblico in seria difficoltà con la scelta del vincitore, nel fine 2019 viaggia a Firenze, per collaborare con il grande Ghigo Renzulli chitarrista e fondatore del famoso gruppo rock i “Litfiba”, realizzando e scrivendo un brano forte dal titolo “Passa Il Tempo Passa” con tanto di video ufficiale su youtube.

Per Big Tale, lo scrivere rime sopra un foglio viene fuori come il pane per un panettiere, un testo dopo l’altro, gli stessi testi che gli permettono in questo 2021 di entrare a far parte dell’etichetta “Best Indie Italia” distribuito da Believe digital e Visory Records.

L’ idea di Big Tale ” Grande Racconto”, nasce daun vero e proprio sfogo interiore.. uno sfogo pieno di emozioni, tanta grinta e tanta rabbia, insomma… quello che Valerio non sa dire è Big Tale a dirlo chiaro e a voce alta, un’anima ribelle pronta ad andare avanti a testa alta, ogni suo testo è come se fosse un mondo a sé.. la capacità di immedesimarsi per raccontare e rappresentare il brano, dove in ogni suo brano vi potete immedesimare e ritrovare tutti.

Oggi Big Tale ha tanta strada dietro le sue spalle e ne ha ancora tanta davanti a sé, oggi si apre un Home Studio di registrazione, dove in pochi mesi impara non solo a prodursi da solo, ma anche a realizzare videoclip dove è lui stesso il creatore dei montaggi, insomma un artista “Tuttofare” a 360 gradi, se volete seguire le tante novità della sua carriera, le sue collaborazioni e i suoi brani, non farete sicuro la scelta sbagliata, perché oggi Big Tale è ancora più inarrestabile e pronto a tirare fuori tutte le vostre emozioni per sfogare il meglio ed il peggio di voi.