La Juventus annuncia un bond fino a 200 milioni per finanziare la prossima campagna acquisti

La Juventus è pronta a lanciare un bond per un massimo di 200 milioni di euro. A renderlo noto è la stessa società bianconera, in un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno 2019, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo compreso tra € 100 milioni e € 200 milioni, con collocamento riservato a investitori qualificati.

La decisione ha lo scopo di dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività ottimizzando la struttura e la scadenza del debito. Ammontare, durata e caratteristiche dell’emissione obbligazionaria verranno determinate in maniera puntuale sulla base delle opportunità offerte dal mercato."

Quello sopra riportato è il comunicato diffuso oggi dal club bianconero per annunciare al mercato - la Juventus è una società quotata in borsa - la possibilità di ricorrere ad una ulteriore fonte di finanziamento per continuare il rafforzamento della propria rosa.

Già nella prossima estate è ormai ufficiale l'arrivo dall'Arsenal di Ramsey, cui il club bianconero ha promesso un ingaggio netto da 7 milioni di euro. E se cessioni eccellenti non sono escluse, vedi quella di Dybala, si parla anche di nuovi arrivi col botto con i nomi di Salah e James Rodriguez.

Nuovi prestiti per nuove spese e futuri investimenti. Una scommessa che gli investitori sembrano apprezzare, dato che il titolo Juventus è salito nelle contrattazioni odierne. Ma è pur sempre una scommessa in quello che, prima di un business, rimane comunque un gioco basato su una palla rotonda dove tutto può, o dovrebbe, accadere.

E la prossima settimana i bianconeri saranno impegnati nel match di andata per gli ottavi di Champions con l'Atletico Madrid... non una sfida semplice. E se dovessero essere eliminati?