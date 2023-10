Siamo allarmati dalla richiesta fatta da Israele a più di un milione di palestinesi di lasciare il nord di Gaza in meno di 24 ore. Israele deve revocare immediatamente questo ordine, poiché il trasferimento dell'intera popolazione, in tempi così brevi, mette a rischio la vita di coloro che sono costretti a fuggire. Il governo di Israele non ha fornito alcuna garanzia per la loro sicurezza durante il transito o per la sicurezza dei civili rimasti nella Striscia di Gaza, mentre i combattimenti continuano. Le agenzie umanitarie che operano a Gaza - Action Against Hunger - Spain, Diakonia, Handicap International / Humanity & Inclusion, Médecins du Monde- France, Médecins du Monde- Spain, Médecins du Monde- Swiss, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam International, Plan International, Save the Children International, War Child UK - riferiscono che è in corso una crisi umanitaria di incredibile entità. Non ci sono strutture adeguate ad ospitare in sicurezza i residenti del nord di Gaza e la loro incolumità rimane a rischio, dato che gli attacchi aerei israeliani continuano a colpire il centro e il sud di Gaza. Un trasferimento forzato, senza alcuna garanzia di sicurezza o di ritorno e senza provvedere ai bisogni della popolazione, rischia di equivalere a un trasferimento forzato, che è una grave violazione del diritto umanitario internazionale e codificato come crimine di guerra. Israele è tenuto, in base al diritto internazionale, a garantire la protezione di tutte le persone presenti sul posto e ad assicurare loro un supporto adeguato, anche concordando e facilitando i programmi di soccorso.L'orrenda violenza che ha travolto Gaza e Israele nell'ultima settimana ha già creato una crisi umanitaria gravissima. Alle 11 EST del 13 ottobre 2023, più di 1799 palestinesi sono stati uccisi a Gaza [il numero è arrivato a superare le 2.200, ndr], più di 1.300 persone hanno perso la vita in Israele, compresi i cittadini stranieri, e 45 palestinesi in Cisgiordania. Centinaia di bambini sono stati uccisi, mentre centinaia di migliaia di bambini e famiglie di Gaza sono già stati costretti a lasciare le loro case, interi quartieri sono stati distrutti e ridotti in macerie. Tuttavia, i recenti sviluppi indicano che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. È per questo che i sottoscriventi, in qualità di leader di alcune delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo, chiedono che la comunità internazionale sostenga inequivocabilmente il diritto internazionale e dia priorità alla protezione dei civili per evitare ulteriori sofferenze e perdite di vite umane. Esortiamo pertanto i leader mondiali a:

chiedere al governo di Israele di revocare immediatamente il suo ordine;

chiedere che tutte le parti accettino un'immediata cessazione delle ostilità;

chiedere la cessazione dell'uso di armi esplosive nelle aree popolate, oltre che dell'attacco ai civili, alle sedi inviolabili delle Nazioni Unite , alle scuole e agli ospedali in cui si rifugiano i civili;

facilitare la fornitura di aiuti essenziali e salvavita, compresi cibo, acqua, forniture mediche e cure e l'accesso del personale umanitario a Gaza;

facilitare immediatamente l'evacuazione medica dei bambini e delle famiglie che lo richiedono in Egitto , Cisgiordania o Israele;

garantire il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone private della libertà, in particolare dei bambini, delle donne incinte e delle madri con neonati e bambini piccoli, dei feriti e dei malati tenuti, prigionieri dai gruppi armati a Gaza;

garantire un passaggio sicuro alle famiglie che hanno bisogno e vogliono cercare rifugio in qualsiasi luogo si sentano protetti. Le famiglie hanno bisogno di un accesso adeguato alle informazioni sulle opzioni che hanno e di un tempo adeguato per farlo in sicurezza. Il governo israeliano ha l'obbligo, ai sensi del diritto umanitario internazionale, di fornire un rifugio sicuro e assistenza umanitaria ai civili sfollati a causa della sua offensiva, e tutto questo dovrebbe essere pianificato con cura prima di qualsiasi offensiva.Chiunque cerchi sicurezza al di fuori della Striscia di Gaza deve essere immediatamente autorizzato a rientrare non appena cessano le ostilità, in linea con il suo diritto al rimpatrio o al ritorno ai luoghi di residenza abituale. Tutto questo deve essere garantito a livello internazionale.

Le famiglie che non possono o non vogliono lasciare le loro case continuano ad essere protette dal diritto internazionale umanitario, perché ci possono essere varie ragioni, tra cui le ostilità in corso, le strade impraticabili, le necessità sanitarie, le disabilità e la paura di uno sfollamento permanente. Molti non hanno un altro posto dove andare.Esortiamo il Segretario Generale dell'ONU António Guterres e i vertici delle Nazioni Unite a recarsi in visita d'emergenza nei Territori Palestinesi Occupati e in Israele, nel tentativo di garantire il rispetto del diritto internazionale e di dimostrare solidarietà alle persone colpite e agli operatori umanitari.Chiediamo ai leader mondiali e a tutti le forze coinvolte sul campo di dare priorità, sopra ogni cosa, a salvare le vite umane. Altrimenti rimarrà per sempre una macchia indelebile nella coscienza di tutti noi.

Queste le organizzazioni firmatarie dell'appello:

Action Against Hunger - Spain, Diakonia, Handicap International / Humanity & Inclusion, Médecins du Monde- France, Médecins du Monde- Spain, Médecins du Monde- Swiss, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Oxfam International, Plan International, Save the Children International, War Child UK.



Il portavoce militare israeliano Richard Hecht, sabato, ha dichiarato che Hamas starebbe ostacolando coloro che dal nord di Gaza stanno cercando di spostarsi verso sud, ribadendo che in vista delle prossime operazioni sul terreno, costoro devono passare a sud del Wadi Gaza, fiumiciattolo che delimita il confine meridionale di quello che viene considerato il nord della Striscia.

"Comprendiamo che la cosa [l'evacuazione] richiede tempo, comprendiamo che è complessa. Ma siamo determinati a dare battaglia a Hamas", ha dichiarato Hecht.

In precedenza, Israele ha indicato due itinerari per la fuga che saranno protetti fino alle 16, ora locale, di sabato.





Hamas sostiene che l'uccisione di decine di palestinesi nei raid aerei israeliani di venerdì mentre si dirigevano verso il sud di Gaza in seguito all'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano [70, ndr] è un crimine atroce che non farà altro che aumentare l'attaccamento del nostro popolo alla propria terra.

"Il massacro rivela la portata delle bugie… e degli inganni israeliani, dopo che gli israeliani hanno chiesto al nostro popolo di lasciare le proprie case. Sono stati presi di mira direttamente dalle [forze israeliane] che hanno commesso un crimine atroce che rimarrà una testimonianza del terrorismo e dell'aggressione sionista", riporta una nota del movimento palestinese di resistenza islamica."I crimini e le violazioni sistematiche, coperti dalla complicità e dai pregiudizi americani e occidentali e dalla politica dei doppi standard nei loro rapporti con la nostra giusta causa e i nostri diritti legittimi, questa guerra non riuscirà a spezzare la volontà del nostro popolo che sostiene uniti alla loro resistenza, rifiutando ogni forma di evacuazione dalla propria terra".



L’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso il comandante di Hamas Ali Qadi, indicato come il principale responsabile degli attacchi del 7 ottobre, tramite un attacco aereo, suggerito dallo Shin Bet. Non c'è stato alcun commento immediato da parte di Hamas

Nonostante ciò, gli israeliani continuano a bombardare Gaza City, mentre Hamas continua con il lancio di razzi, in gran parte intercettati dall'iron dome, verso il sud di Israele.