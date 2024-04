Interlocutorio, ma non così tanto, l'esito delle libere del venerdì del GP del Giappone, a causa della pioggia intermittente caduta durante la sessione pomeridiana, che ha consigliato ai piloti di non spingere, per evitare uscite di pista che a Suzuka, specie nel primo settore, potrebbero danneggiare seriamente le vetture.

Così, in pratica, possiamo commentare solo l'esito della prima sessione di libere, con le due Red Bull davanti a tutti, ma con le Ferrari che non sono andate male... in particolare Sainz, che ha fatto segnare il terzo miglior tempo, mentre Leclerc nel time attack ha avuto qualche problema, centrando solo il sesto tempo.

Anche se la messa punto delle vetture è rimandata alla terza sessione di libere di sabato mattina, il passo gara che la Ferrari ha messo in mostra ha fornito ottime speranze per la corsa, essendo stato migliore di un decimo rispetto a quello della Red Bull. In configurazione gara, Sainz ha utilizzato le gomme Soft completando 20 giri, mentre Leclerc ha fatto 18 giri utilizzando le Hard.

Le impressioni di Carlos Sainz: "Non un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia. In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l’ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto. Purtroppo, però, nel pomeriggio l'asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche".

E queste le impressioni di Charles Leclerc:"È stata una giornata così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up. Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica".



Questi gli orari per gli appuntamenti di Sabato 6 aprile:

Practice 3 04:30 - 05:30

Qualifiche 08:00 - 09:00