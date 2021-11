Ancora privi di Osimhen, gli azzurri si affideranno a Petagna per sorpassare nella classifica del Gruppo C i polacchi del Legia Varsavia.

Pertanto, turnover sì, ma solo fino a un certo punto. Infatti, Luciano Spalletti, nonostante il sogno scudetto stia diventando sempre più concreto, non ha intenzione di mollare l'Europa League.

Dopo la bella vittoria della gara di andata, adesso l'obiettivo degli azzurri è completare l'operazione sorpasso ai danni del Legia, appropriandosi così della vetta del Gruppo C, dovendo però fare i conti con alcune criticità della squadra, a partire dall'assenza di Osimhen, che lavora per rientrare in tempo per sfidare il Verona.

Il peso dell'attacco azzurro, pertanto, ricadrà sulle spalle di Petagna che sulle fasce sarà accompagnato da Politano e Insigne. A centrocampo Demme farà rifiatare Zambo Anguissa, con Fabian Ruiz e Zielinski a completare il reparto.

Le novità non mancheranno in difesa: si comincia dalla consueta staffetta in porta tra Meret e Ospina (con il primo in rampa di lancio) e si prosegue con la presenza di Juan Jesus al centro con Koulibaly, che in campionato sarà assente per squalifica. Niente riposo invece per Di Lorenzo e Mario Rui.