Sono racchiusi in soli 8 decimi i dieci piloti che questa mattina (ora italiana) si sono qualificati direttamente alla Q2 del Gran Premio del Giappone di MotoGP in programma sul circuito di Motegi. Questa è la differenza di tempo tra le due RC16 del team Red Bull KTM con Brad Binder che ha realizzato il miglior tempo di giornata, mentre l'altro pilota della scuderia, l'australiano Jack Miller, non è andato oltre il decimo.

Entrambi i piloti hanno portato in gara il nuovo telaio in carbonio, che in precedenza aveva utilizzato, come wildcard, Dani Pedrosa nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, classificandosi quarto.

Da sottolineare anche che il tempo realizzato da Binder, 1:43.489, è il nuovo record del circuito. Il precedente, stabilito da Jorge Lorenzo su Yamaha, risaliva al 2015.

Dietro il sudafricano, con un distacco di soli tre centesimi, c'è la Ducati ufficiale del leader del mondiale piloti, Francesco Bagnaia, seguito a poco meno di 3 decimi dall'Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro.

Successivamente, rispettivamente con 354 e 456 millesimi dal primo, troviamo gli altri due piloti con moto Ducati in corsa per il titolo 2023: Jorge Martin su Pramac e Marco Bezzecchi su Mooney VR46, vincitore meno di una settimana fa in India. Sesto Fabio Di Giannantonio, con la Ducati del team Gresini Racing.

Gli altri piloti della top 10 sono, nell'ordine, Johann Zarco (Pramac), Maverick Vinales (Aprilia) e Pol Espargaro (GasGas Factory).

Nel Gran Premio di casa di Honda e Yamaha, le moto giapponesi hanno avuto problemi: così tutti i piloti su RC213V e M1 dovranno affrontare la Q1, perché non sono riusciti a entrare nella top ten del venerdì.

Joan Mir (Honda) ha terminato dodicesimo davanti a Fabio Quartararo (Yamaha). Subito dopo ci sono i loro compagni di squadra: Marc Marquez, caduto nelle fasi finali della PR, e Franco Morbidelli.

Sedicesimo il tester Cal Crutchlow (Yamalube RS4GP), che gareggia come wildcard.

Per quanto riguarda gli orari del sabato, la Q1 inizierà alle 3:50, mentre la Q2 alle 4:15. La Sprint Race su 12 giri inizierà alle ore 8:00.