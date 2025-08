Giornata amara per il nuoto azzurro quella di giovedì 31 luglio ai Mondiali di Singapore. Nessuna medaglia all’attivo, una grande delusione nelle batterie e una sola, significativa, nota positiva: Sara Curtis, che entra nella storia del nuoto italiano.

Ceccon fuori nei 200 dorso: “Un po’ stanco”

Il colpo più duro è arrivato in mattinata con l’esclusione di Thomas Ceccon dalle semifinali dei 200 dorso. Il campione olimpico è stato eliminato per pochi centesimi, superato ancora una volta dal sudafricano Coetzee, lo stesso che gli aveva tolto l’oro nei 100. Ceccon, visibilmente provato, ha commentato senza troppi giri di parole: “Sono un po’ stanco, ho nuotato cercando di non fare fatica e non è possibile quando affronti un 200 dorso. È lo stesso tempo che avevo fatto a Parigi lo scorso anno”. Ora dovrà cercare di reagire: lo attende già domani la gara dei 100 farfalla, insieme a Federico Burdisso.

Staffetta femminile 4x200: solo settima

Nelle finali serali l’unica presenza azzurra è stata quella della staffetta femminile 4x200 stile libero. Le italiane hanno chiuso al settimo posto, lontane dalla zona podio. L’oro è andato all’Australia. Un risultato deludente, che si inserisce in una giornata opaca per l’Italia.

Sara Curtis nella storia: prima italiana in finale nei 100 stile libero

La vera notizia di giornata arriva dalla semifinale dei 100 stile libero. Sara Curtis diventa la prima italiana di sempre a qualificarsi per la finale mondiale in questa distanza. Concreta e lucida, ha detto a RaiSport: “Il tempo l’ho fatto, ma credo di poter fare meglio. L’obiettivo era la finale e ci siamo. È la mia prima finale ai Mondiali in vasca lunga, ed è un bel punto di partenza”.

Una prestazione che ha un peso storico: “Fino a due anni fa non riuscivo nemmeno a completare i 100 metri. Questo vuol dire che sono cresciuta e quindi c’è da essere contenti”. La finale è in programma venerdì 1 agosto alle 13:00 (ora italiana). Un appuntamento da segnare in agenda.



Il programma degli italiani per venerdì 1 agosto

Una giornata densa di impegni per gli azzurri, con eliminatorie al mattino e finali nel pomeriggio:

03:00 – Trampolino 3m F: Chiara Pellacani, Elisa Pizzini

04:00 – 100m farfalla M: Federico Burdisso, Thomas Ceccon

A seguire –

200m dorso F (nessun italiano)

50m stile M: Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

50m farfalla F: Silvia Di Pietro

4x200m stile M: Italia

800m stile F: Simona Quadarella

13:00 – FINALE 100m stile libero F: Sara Curtis

A seguire –

Semifinali 100m farfalla M

Semifinali 50m sl M

Semifinali 50m farfalla F

Eventuali finali: 4x200 sl M (Italia permettendo)





Dove seguire i Mondiali in TV

Le gare saranno trasmesse in diretta:

Rai Due:

03:55 – 07:35

11:10 – 13:00

13:30 – 15:10



RaiSport HD (canale 58):

07:50 – 09:30

12:55 – 13:30

Streaming gratuito: Raiplay

TV a pagamento: Sky Sport (canali 201, 204, 211)



In sintesi: giornata no per gli azzurri, con Ceccon fuori dai giochi e la staffetta lontana dal podio. Ma Sara Curtis accende la speranza, scrivendo una pagina nuova per il nuoto italiano. Domani può essere un altro giorno da ricordare.







