In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso le interpretazioni maschili più attese della prossima stagione e in particolare verso quelle che potrebbero entrare in lizza per la categoria Miglior attore non protagonista.

Tra i potenziali candidati spiccano oltre a Bradley Cooper per l'ultimo film di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza e Jared Leto per l'attesa pellicola di Ridley Scott, House of Gucci, anche e soprattutto il talentuoso Richard Jenkins per il film The Humans, la cui interpretazione è particolarmente attesa dalla critica americana.