Nell'anticipo di venerdì sera della 18.a giornata di Serie A, la Lazio si è aggiudicata il primo derby stagionale battendo la Roma per 3-0.

È stato Immobile, al quarto d'ora del primo tempo a dare il via alle marcature, approfittando al meglio di un errore di Ibanez. Le altre reti sono di Luis Alberto che, grazie a due conclusioni di destro che entrano a fil di palo, al 23' e al 67' chiudono alla Roma la possibilità di rientrare in partita. Solo nel finale i giallorossi potrebbe segnare, con Dzeko, ma è bravo Reina a respingere.



Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così l'esito della vittoria:"Le partite con questa rabbia in corpo le vinci, faccio i complimenti alla squadra. Sapevamo che avevamo di fronte un grande avversario, l'abbiamo preparata studiandoli ma è stato lo spirito a fare la differenza. Questa vittoria è un segnale importante, cercheremo di mettercela tutta per continuare così. Abbiamo fatto scelte sempre giuste, meritando la vittoria. Bene anche chi è subentrato, adesso godiamoci questa grande notte"."Questa sera abbiamo centrato una vittoria importante. Abbiamo onorato al meglio la Champions League, che ci ha portato via inevitabilmente qualche punto. Siamo comunque l'unica italiana imbattuta in Europa. Abbiamo approcciato bene come nelle gare europee, abbiamo centrato il terzo successo di fila. Vittoria che dedichiamo ai tifosi, unici nel caricarci prima del derby. Ci mancano tanto, speriamo di poterli avere presto allo stadio".

Queste, invece, le parole di Paulo Fonseca:

"I primi minuti siamo entrati bene in campo, ma sappiamo che contro una squadra come la Lazio è difficile riprendere la partita, se commetti degli errori. Dopo i primi due gol, abbiamo reso più sicura la Lazio. E poi non abbiamo mai avuto la capacità per attaccare bene e per entrare nella loro linea difensiva: la Lazio è una squadra che si chiude bene e dopo il 2-0 era difficile rientrare in partita"."Credo che il primo tempo abbia deciso la partita e dopo abbiamo rischiato, ma la Lazio si chiude molto bene. È mancata la profondità, abbiamo fatto girare la palla senza trovare soluzioni ma è anche merito della Lazio, che si è chiusa molto bene. La squadra ha sempre avuto l’intenzione di attaccare, ma senza trovare spazio e senza trovare la profondità, per merito anche della Lazio"."Sappiamo che la Lazio, quando ha spazio, è molto forte in contropiede. Se giochiamo nella metà campo offensiva, dobbiamo preparare il momento in cui perdiamo la palla per non lasciare uscire la Lazio, che è fortissima in questa situazione. Penso che abbiamo sbagliato anche in questa fase".

Quella ottenuta venerdì sera è la terza vittoria consecutiva per la Lazio, che sale a 31 punti nella classifica di Serie A, 3 in meno della Roma.