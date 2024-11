Atterrato in tarda serata a Fiumicino, di ritorno da Londra, Ranieri è stato accolto all'aeroporto da un centinaio di tifosi romanisti che lo hanno festeggiato come nuovo allenatore della Roma.

L'ufficializzazione dell'arrivo sulla panchina giallorossa in sostituzione di Ivan Juric è arrivata però solo nel primo pomeriggio di giovedì, prima che il 73enne neo tecnico romanista iniziasse a Trigoria il primo allenamento della sua terza esperienza alla guida della Roma.

Questo il comunicato ufficiale del club:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione.Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo.Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016.Il Club rivolge al tecnico i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo capitolo della sua entusiasmante carriera, certi che rappresenterà un valore aggiunto per la Squadra e per tutta l’AS Roma.Forza Roma e bentornato a casa Mister!





Crediti immagine: x.com/Fil_Biafora/status/1857058854019711236/photo/1