Dopo quattro anni, il patron di Amazon Jeff Bezos lascia il primo posto della classifica dei miliardari. In questo 2022, infatti, al suo posto adesso troviamo Elon Musk, il cui patrimonio individuale ammonta a circa 219 miliardi di dollari.

La graduatoria stilata da Forbes evidenzia anche delle new entry come Rihanna e Peter Jackson. Per l'Italia il primo in graduatoria è il re della Nutella, Giovanni Ferrero, 36.esimo in classifica con "soli" 36,2 miliardi di dollari, davanti a Leonardo del Vecchio con 27,3 miliardi e Giorgio Armani con 7,8 miliardi.