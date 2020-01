Il sistema informatico delle ricette dei medici di base sta avendo a quanto pare periodi di stop. Come tutti i sistemi può andare in tilt e la ricetta elettronica non viene trasmessa.

In questi casi la famosa "ricetta rossa" può essere compilata dal medico e conserva tutta la sua validità, sia per le prestazioni specialistiche che per la prescrizione dei farmaci.

Anzi ,ogni medico ha una sua scorta di "ricettari rossi" proprio per prescrivere con penna le prescrizioni urgenti a casa dell'ammalato, le ricette che devono essere per forza scritte con questa ricetta oppure proprio in caso di problemi al sistema informatico.

Non accettare la ricetta rossa al posto di quella su carta bianca e informatica con codici a barre non è assolutamente possibile e da denunciare. Tutte le prescrizioni fatte su ricetta rossa sono "valide".