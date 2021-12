Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni dell'ultima Cabina di Regia, ha firmato una nuova Ordinanza che dispone il passaggio per Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento in area gialla.

Le tre regioni e la provincia autonoma di Trento, che vanno a far compagnia a Friuli Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano, hanno superato la soglia di allerta dei tre parametri indicati per il passaggio in zona gialla:

incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi Covid ogni 100.000 abitanti,

tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid superiore al 15%,

tasso di occupazione in terapia intensiva superiore al 10%.

L'ordinanza entrerà in vigore da lunedì 20 dicembre.

Per la prossima settimana, per Natale, sono considerate a rischio di passare in zona gialla Lombardia e Lazio.