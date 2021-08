Il Paris St. Germain con un rosso di bilancio da oltre 170 milioni, dopo aver ingaggiato in questa sessione di mercato a parametro zero Gigio Donnarumma, sta adesso per annunciare ufficialmente (ufficiosamente lo ha già fatto) l'ingresso nel club anche di Lionel Messi, dopo l'annuncio da parte del Barcellona che dopo 21 anni il campione argentino non avrebbe rinnovato la propria permanenza nei blaugrana.

Il PSG, nonostante i paletti del Financial Fair Play, tra giocatori a parametro zero e quelli in scadenza di contratto, oltre a Donnarumma ha ingaggiato il difensore Sergio Ramos (Real Madrid), il centrocampista Georginio Wijnaldum (Liverpool) e il terzino Achraf Hakimi (Inter), unico vero acquisto. Con i nuovi innesti il monte ingaggi della squadra francese salirà a livelli stellari, considerando che, in base a quanto si dice, solo Messi riceverà un compenso netto di 40 milioni di euro.

L'arrivo di Messi in Francia ha anche dei contorni farseschi, visto che Guardiola ha fatto spendere circa 118 milioni di euro al Manchester City per acquistare Jack Grealish dall'Aston Villa. Se avesse saputo che Messi non avrebbe potuto rinnovare con il Barcellona (a giugno l'accordo era stata dato per fatto), l'allenatore catalano avrebbe sicuramente chiamato in Premier il proprio pupillo... spendendo pure meno soldi.

Non solo. Dal Manchester City, il Kun Aguero aveva salutato tifosi e compagni per accasarsi a Barcellona in modo da poter giocare a fianco del suo amico Lionel. Adesso che Lionel non c'è più, Aguero vuole rescindere il contratto!