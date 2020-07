Venerdì, sempre a Nyon in Svizzera, si è svolto il sorteggio per la fase finale di Europa League, in modo da definire automaticamente gli accoppiamenti per il resto del torneo, tra le squadre vincenti del turno degli ottavi, i cui incontri di ritorno saranno giocati tra il 5 e il 6 agosto negli stadi delle rispettive squadre, ad esclusione di Inter - Getafe e Siviglia - Roma che si disputeranno la qualificazione ai quarti in Germania in una partita secca.

I quarti di finale si disputeranno

lunedì 10 agosto

LASK (AUT) / Manchester United (ENG) vs İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhagen (DEN), Stadion Köln

Internazionale Milano (ITA) / Getafe (ESP) vs Rangers (SCO) / Leverkusen (GER), Dusseldorf Arena

martedì 11 agosto

Wolfsburg (GER) / Shakhtar Donetsk (UKR) vs Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI), Arena AufSchalke

Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG) vs Sevilla (ESP) / Roma (ITA), MSV Arena



Le semifinali avranno luogo

domenica 16 agosto

Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG) / Sevilla (ESP) / Roma (ITA) vs LASK (AUT) / Manchester United (ENG) / Istanbul Başakşehir (TUR) / Copenhagen (DEN), Stadion Köln

Lunedì 17 agosto

Internazionale Milano (ITA) / Getafe (ESP) / Rangers (SCO) / Leverkusen (GER) vs Wolfsburg (GER) / Shakhtar Donetsk (UKR) / Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI), Dusseldorf Arena



La finale si disputerà

venerdì 21 agosto

Vincitore della prima semifinale vs Vincitore della seconda semifinale, Stadion Köln



Le semifinali, i quarti di finale e le due tornate degli ottavi tra Inter - Getafe e Siviglia - Roma si disputeranno in un solo incontro.

Dai quarti di finale, tutte le partite si disputeranno nei seguenti quattro stadi tedeschi:

Stadion Köln a Colonia

MSV Arena a Duisburg

Dusseldorf Arena a Düsseldorf

Arena AufSchalke a Gelsenkirchen

La finale si terrà allo Stadion Köln di Colonia.



Per quanto riguarda gli orari delle partite: