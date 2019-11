Stavolta è allarme sanitario. A questo sono oggi associati i vari "pazzesco, allucinante, incredibile" con cui Salvini descrive i drammatici pericoli cui l'attuale governo, naturalmente "abusivo", metterebbe a rischio l'Italia non permettendo, ovviamente, ai migranti che sbarcano sulle nostre coste di affogare serenamente e pacificamente per conto loro, senza disturbare, nel Mediterraneo.

"Tra chi sbarca abbiamo trovato delle tubercolosi diffuse ad altri organi, cose che qui in Italia non si vedono più da DECENNI". Pazzesco. L'Italia vive pericoli drammatici e il governo abusivo, anziché aumentare i controlli, riapre i porti e minaccia di cancellare i Decreti sicurezza... Questi sono pericolosi. Sono sicuro che milioni di italiani non vedono l'ora che se ne vadano A CASA!

L'ennesima bestialità della propaganda salviniana in relazione ai migranti, sopra riportata, ha avuto stavolta un carattere sanitario per un motivo pratico che Matteo Salvini e i suoi sodali non possono comunicare ai loro fanatici seguaci.

Qual è questo motivo?

Che al 12 novembre 2019, il numero di migranti arrivati in Italia è di 294, a fronte dei 495 sbarcati nel 2018... in pratica la metà.

Pertanto, visto che stavolta Salvini non poteva alimentare l'odio contro i migranti utilizzando il numero di sbarchi, il cosiddetto capitano ha tirato fuori un altro classico del repertorio: l'emergenza sanitaria, paventando contagi ed epidemie.

Il fatto che personaggi simili abbiano libera circolazione in Italia, rubando pure i soldi allo Stato senza fare il loro lavoro, non è certo un fatto normale... ma quello che stupisce e preoccupa ancora di più è che ci sia qualcuno che dia loro credito.