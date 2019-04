King Holidays investe sul digital: online il nuovo sito e la nuova piattaforma trade

Veloce, altamente performante, ricco di informazioni e immagini suggestive, con il vantaggio di poter verificare in pochi click prezzi e disponibilità effettiva di tutte le offerte: è online il nuovo sito di King Holidays, tour operator con oltre 25 anni di esperienza sul mercato italiano.

Il portale, disponibile all’indirizzo www.kingholidays.it è stato realizzato da Opentur, storico leader nell’offerta di software e tecnologia per il settore del turismo, che, in virtù di una consolidata partnership con King Holidays, ha sviluppato soluzioni mirate, ottimizzate sulle specifiche esigenze del Tour Operator.

Protagonista assoluto del nuovo sito è il prodotto, con 3 diverse sezioni dedicate a promozioni e offerte speciali, a cui si affiancano altre 3 aree a tema: cataloghi, con le brochure sfogliabili online, viaggi di nozze, ricca di spunti e idee per rendere straordinaria la luna di miele, e destinazioni, con tante proposte di viaggio e consigli per pianificare al meglio la vacanza, relativi sia alle località “da catalogo” che alle tante mete “fuori catalogo” trattate dal Tour Operator.

Particolarmente innovativa l’area riservata alle agenzie di viaggi: la collaborazione con Opentur prevede infatti anche l’implementazione di Piter, noto applicativo per il dynamic packaging che si distingue per le sue performance e la sua fruibilità. Questo consente di integrare le disponibilità da allotment King Holidays con le migliori quotazioni dinamiche, moltiplicando, di fatto, le opportunità di vendita.

Oltre ai tour e ai soggiorni da allotment, gli agenti di viaggio possono quindi quotare e prenotare pacchetti dinamici, solo volo, solo hotel e tour costruiti integrando servizi “land” in allotment e voli da CRS. A disposizione degli agenti anche la funzione “Itinerari Preferiti”, che identifica speciali combinazioni di prodotti dinamici suggerite dal Tour Operator. La convenienza delle tariffe aeree è garantita dalla connessione ai GDS, mentre sugli hotel è previsto un collegamento XML con le tre più grandi banche letto a livello mondiale.

Anche l’utente finale può crearsi il suo preventivo online in pochi click, direttamente sul sito kingholidays.it, verificando prezzi e disponibilità in tempo reale, per poi finalizzare la pratica nella propria agenzia di viaggi di fiducia: una comoda applicazione consente anche di identificare il punto vendita più vicino, in base al proprio codice di avviamento postale.