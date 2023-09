Sua eccellenza la (post) camerata, o neo patriota che dir si voglia, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Malta al Vertice EU MED9 all'Auberge de Castille et Portugal di La Valletta, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti che l'attendevano per strada.

Su li migranti c'è poco da di'. Ieri ho quistionato cor crucco... comme se chiama? Ah... Sciolze. A'mo fatto mezzo passo 'ndietro. Li tedeschi vonno aiuta' le onneggi? Bbene, ma allora se prennessero ppure li migranti che se so' caricadi... e che ce li dovemo tene' noi? Se 'a nave è tedesca, li portassero 'n Germania. Sbajo? E mica poi far er bbono a spese nostre. I confini nostri noi li proteggemo. Una vorta sbarcati, infatti, li migranti li mannamo tutti ar norde... se poi vonno anna' 'n Germania, io che ce posso fa'?L'artri Paesi der MED come la vedono su li migranti? So' tutti da li mi parte. Come dichi? Anche 'a Francia? E nun me fa esaggera' che 'e fregnacce c'hanno 'e gambe corte... Me 'e devo risparmia' per artri quatro anni... sennò... se 'e consumo tutte ora, chi mi vede più?Aho, nun c'avemo er becco d'un quadrino, ma semo 'na potenza. Li conti nostri l'artri Paesi se l'insognassero. 'A manovra? A'mo fatto er buffo... com'ar solito... noi semo persone serie, noi! Er governo nostro mica fa er superbonusse. È vero, a'e elezioni a'mo detto che eravamo favorevoli ar superbonusse, perché c'era da prenne' li voti. Doppo esse' stati demograticamente eletti, demograticamente a'mo detto che er superbonusse ha mannato a scatafascio li conti delo Stato. A quarcuno la corpa la dovemo pu' da'... e mica potemo di' che non semo capaci neppure a fa 'na O cor... bicchiere? Io e mi' sorella sapemo comme se sta' ar monno... non per nulla semo fije di Josie Bell! O spredde, er governo tecnico, i nomi de li novi ministri? 'Sta robba 'a lascio a li rosiconi de'a sinistra, noi semo ortre. Ora comanno io e cor... piffero che me ce levate da comanna'.

Queste le dichiarazioni di Meloni tradotte in italiano.

"Scholz? Ho avuto degli scambi con il cancelliere ieri. Mezzo passo indietro. Per noi la redistribuzione non è mai stata la priorità, l’unico modo è il lavoro sulla dimensione estranea. La Germania è arrivata con alcuni emendamenti che riguardano le ong che per noi sono un passo indietro. Capisco la posizione del governo tedesco ma se loro vogliono tornare indietro noi presentiamo un altro emendamento che prevede che i migranti vengano trasportati nel paese della bandiera della nave non governativa. Non si fa solidarietà sui confini degli altri.""Sui migranti, mi pare ci sia volontà di affrontare la questione con serietà, concretezza e velocità. Sono stata molto chiara nell’esporre sia l’impatto che sta avendo sull’Italia e sia le soluzioni e la discussione è ruotata intorno a questo. La convergenza è totalmente condivisa. Stiamo cercando di fare passi concreti sulla politica dei rimpatri che è un lavoro che deve essere fatto a livello europeo, c’è da riprendere il nostro partenariato con la Tunisia che sta dando segnali di collaborazione molto concreti fino a questo momento, mi pare che finalmente le risorse stiano arrivando. Un modello che va utilizzato per i paesi del nord Africa. Il mio lavoro è che tutte queste belle idee diventino fatti concreti"."I mercati sono spaventati? Avete già fatto il governo tecnico. Questa preoccupazione la vedo nei desideri di chi vorrebbe che un governo democraticamente scelto vada a casa sostituito da un governo che nessuno ha scelto. Il dibattito mi diverte molto, già si fanno nomi dei ministri del governo tecnico. Noi intanto governiamo. Spero che questa speranza non si traduca in realtà. Lo spread che oggi lanciate come fosse già la fine del Governo Meloni, già sta scendendo".