Situato all’imbocco della Valle di Susa, lungo il corso della Dora Riparia, Sant’Ambrogio di Torino è considerato l’anticamera del comprensorio montano valsusino. Il simbolo del territorio è la maestosa Sacra di San Michele, che attira migliaia di turisti ogni anno. Il paese vanta anche numerose costruzioni medioevali di pregio, come il Palazzo Abbaziale, la cinta muraria, il Palazzo del Feudo con la sua torre, la torre della Dogana e la torre campanaria dell’XI secolo.

Sant’Ambrogio è rinomato anche per la sua tradizione culinaria, in particolare per le Paste ‘d Melia ‘d Sant’Ambreus, protagoniste del Meliga Day. La sedicesima edizione di questo evento si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Le paste, deliziose se gustate con lo zabaione o accompagnate da un bicchiere di vino passito, Moscato o Dolcetto, rappresentano un ottimo pretesto per una gita fuori porta. Ma le opportunità per scoprire il patrimonio culturale e naturalistico locale non mancano di certo.

Programma del Meliga Day:

Sabato 28 settembre:

Fiera Artigianale Gastronomica: Un’occasione per assaporare prodotti tipici e artigianali.

Apertura Straordinaria della Torre Comunale: Un’opportunità unica per visitare questo storico edificio.

Mostra Archeologica “Preistoria in Valle di Susa”

Visita alla Chiesa di San Giovanni Vincenzo

Museo Permanente delle Paste di Meliga

Esposizione Artistica Meligart

Opera Shot “Così fan tutte”

Serata Prefestiva: Musica dei due Lucio, Dalla e Battisti, proposta dalla Borgatta’s Factory.

Domenica 29 settembre:

Fiera Artigianale Gastronomica, Mostre e Visite Guidate: Continuano le attività del giorno precedente.

Esibizioni Musicali e di Danza

Giochi per Bambini

Raduno delle Moto d’Epoca della Marca Itom: Un evento imperdibile per gli appassionati di motori, con la partecipazione dell’associazione Torino Heritage.

Il Meliga Day è un evento che celebra non solo la tradizione culinaria, ma anche il ricco patrimonio culturale e storico di Sant’Ambrogio di Torino. Un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna della cultura, della tradizione e del buon cibo.