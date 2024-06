Meno del 3% della spesa militare del G7 potrebbe contribuire a porre fine alla fame nel mondo e a risolvere la crisi del debito del Sud del mondo.



Con fondi equivalenti ad appena il 2,9% (35,7 miliardi di dollari) della loro spesa militare annuale combinata, i paesi del Gruppo dei Sette (G7) potrebbero contribuire a porre fine alla fame nel mondo e a risolvere la crisi del debito nel Sud del mondo. Borgo Egnazia, Italia.

Sradicare la fame nel mondo in tutte le sue forme richiederebbe 31,7 miliardi di dollari in più da parte dei donatori, e Oxfam stima che la giusta quota di sforzi di riduzione del debito da parte del G7 per i paesi più poveri del mondo equivalga a 4 miliardi di dollari, per un totale di 35,7 miliardi di dollari.

“Oggi i governi stanno scoprendo che le loro tasche sono esaurite per finanziare la guerra, ma quando si tratta di fermare la fame sono improvvisamente al verde”, ha affermato Max Lawson, responsabile delle politiche sulla disuguaglianza di Oxfam International.“Stiamo parlando di un piccolo impegno con il potenziale di un impatto enorme. Immaginate un mondo in cui nessuno va a letto affamato e in cui i paesi del Sud del mondo possono investire denaro nelle scuole pubbliche e negli ospedali invece di pagare gli interessi sul debito. Il G7 non solo ha i mezzi, ma anche l’imperativo morale e strategico per far sì che ciò accada”, ha affermato Lawson.

La fame sta aumentando rapidamente in molti luoghi, tra cui Somalia, Guatemala, Yemen e Kenya, con conseguenze devastanti. Oltre 281 milioni di persone sono oggi alle prese con grave fame e malnutrizione. Gaza sta affrontando una delle crisi alimentari più gravi al mondo, causata dal continuo attacco e assedio dell'enclave da parte di Israele. Le persone già soffrono estrema sofferenza e muoiono di fame e di malattie curabili. Queste morti aumenteranno a un ritmo più rapido a meno che non venga raggiunto un cessate il fuoco e non siano consentiti il ​​pieno accesso umanitario e una distribuzione sicura.

Oxfam chiede al G7 di ribadire la sua richiesta a Israele di attuare la recente sentenza della Corte internazionale di giustizia (ICJ) di fermare le operazioni militari a Rafah e consentire l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza. Il G7 deve anche garantire che le proprie politiche economiche e gli accordi con Israele non consentano finanziariamente un potenziale genocidio a Gaza. Secondo la Convenzione sul genocidio e il diritto internazionale umanitario, gli stati sono obbligati ad adottare tutte le contromisure politiche, economiche e militari in loro potere per prevenire il genocidio. Ciò include l’immediata sospensione delle esportazioni di armi e munizioni che potrebbero rischiare di essere utilizzate in crimini di guerra o facilitare un potenziale genocidio. Va oltre la complicità; Gli stati sono obbligati ad agire per prevenire il genocidio.

“Il fallimento collettivo del G7 ha sostanzialmente dato all'esercito israeliano carta bianca per commettere terribili atrocità contro il popolo palestinese. I leader del G7 devono fare tutto ciò che è in loro potere per garantire un cessate il fuoco immediato e permanente per fermare la morte e la distruzione. Devono inoltre garantire l’accesso pieno e permanente agli aiuti umanitari attraverso tutti i valichi di terra e il rilascio di tutti gli ostaggi e dei prigionieri palestinesi illegalmente detenuti”, ha affermato Lawson."Il G7 deve anche impiegare tutti gli sforzi diplomatici per fermare un'ulteriore escalation in Libano e Yemen: se l'instabilità regionale dovesse degenerare in una guerra totale, la devastazione non risparmierà nessuno", ha affermato Lawson.

L’analisi di Oxfam mostra anche che, nonostante i paesi del G7 debbano ai paesi a basso e medio reddito 15mila miliardi di dollari in aiuti non pagati e finanziamenti per l’azione per il clima, chiedono che il Sud del mondo paghi 291 milioni di dollari al giorno in rimborsi del debito e interessi.

A maggio, Papa Francesco ha affermato che cancellare i debiti dei paesi incapaci di ripagarli è “una questione di giustizia” e ha delineato la sua visione per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. I paesi a basso e medio reddito spendono ormai quasi un terzo dei loro bilanci per il servizio del debito, così come per l’istruzione pubblica, la sanità e la protezione sociale messe insieme.

Il vertice del G7 segue la storica proposta del Brasile di tassare i super-ricchi a livello globale sotto la presidenza del G20. Con l’ampliamento del divario di disuguaglianza, è aumentata la pressione sui leader mondiali affinché aumentino le tasse sulle persone e sulle società più ricche. Il mese scorso i ministri delle Finanze del G7 si sono impegnati a “lavorare in modo costruttivo con la presidenza brasiliana del G20” e a “aumentare i nostri sforzi volti a una tassazione progressiva ed equa dei singoli individui”.

Oxfam stima che tasse più alte e più giuste su milionari e miliardari nei paesi del G7 potrebbero far raccogliere oltre 1 trilione di dollari all’anno. Il G7 ospita 1.211 miliardari (circa il 45% dei miliardari mondiali) con una ricchezza complessiva di 8mila miliardi di dollari. La loro ricchezza è cresciuta in termini reali del 74% negli ultimi dieci anni.

“Le famiglie stanno lottando per portare il cibo in tavola, i nostri sistemi fiscali stanno rendendo i ricchi ancora più ricchi, e la soluzione è lampante. Il G7 deve impegnarsi in sforzi globali, sostenuti dalla presidenza brasiliana del G20, per aumentare le tasse pagate dai miliardari e i super-ricchi”, ha detto Lawson.