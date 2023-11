L’8 settembre 2023 un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il Marocco nell’area di Marrakech, causando quasi tremila morti e devastando la città e i suoi dintorni. A distanza di mesi dall’accaduto, Marrakech è stata in buona parte ricostruita ma molti dei villaggi nel sud-est della città, più vicini all’epicentro del sisma, sono ancora dilaniati e necessitano di forza lavoro.

Armata Pirata 161 e il Sant’Ambroeus Football Club - la prima squadra di richiedenti asilo e rifugiati di Milano - hanno deciso di portare il proprio contributo per supportare la popolazione marocchina più colpita e aiutare così i villaggi maggiormente devastati: tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre i volontari andranno in Marocco per portare forza lavoro e organizzare un torneo di calcio assieme alla Tribal Dynamo, una squadra amatoriale della zona.

Grazie al progetto “Un gol per la speranza", protagonista di una raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - si vuole dare a questi ragazzi la possibilità di giocare, divertirsi e sognare. I fondi raccolti serviranno per supportare le attività in Marocco e aiutare la popolazione acquistando medicine e beni di prima necessità. Insieme si può fare la differenza e dimostrare quanto lo sport possa essere una potente fonte di speranza e guarigione.

Per maggiori informazioni: www.produzionidalbasso.com/project/un-gol-per-la-speranza-scendi-in-campo-per-i-villaggi-colpiti-dal-sisma/