Euro 2024, Svizzera-Italia 2-0: elvetici ai quarti, Azzurri fuori

La corsa dell'Italia a Euro 2024 si ferma agli ottavi. All'Olympiastadion la formazione di Spalletti perde 2-0 con la Svizzera e torna a casa alla prima gara a eliminazione diretta. A Berlino sono gli elvetici a dominare il gioco e a fare la partita. Nel primo tempo Donnarumma si supera su Embolo, poi Freuler (37') sblocca il match di sinistro e Gigio devia sul palo una punizione di Rieder. Nella ripresa l'Italia prova a reagire con i cambi, ma Vargas (46') raddoppia subito in conti con un bel destro a giro, congela il risultato ed elimina gli Azzurri. Al prossimo turno la Svizzera se la vedrà con la vincente di Inghilterra-Slovacchia.



Gli alibi di Spalletti a Sky: "Non ho avuto tempo per fare conoscenza. Modulo? No, mancato ritmo"

Il ct azzurro Luciano Spalletti commenta così a Sky Sport l’eliminazione subita oggi per mano della svizzera agli ottavi di finale di Euro 2024: "Il finale lo spieghiamo da come è cominciata la partita, eravamo sotto livello come ritmo, sia a livello di squadra che di singoli. Abbiamo sofferto qualche individualità diversa come gamba, come velocità, dalla nostra. Però se il ritmo è questo qui diventa difficile anche parlare di qualsiasi altra cosa. Io nella partita precedente avevo detto che probabilmente non li avevo fatti recuperare e non avevo portato freschezza, stasera questo l’ho fatto e poi nell’intensità della partita è stata la stessa risposta, siamo stati sotto livello rispetto all’avversario”.

Un problema di modulo?

"È difficile parlare di moduli quando si va sotto livello così, se tu giochi con la difesa a tre anche se hai qualcuno con più gamba poi sei costretto a ricomporre la fase difensiva, loro ti schiacciano ancora di più. Io dico che questa esperienza, questa eliminazione ci dà ugualmente delle indicazioni che ci sono delle cose che dobbiamo assolutamente cambiare, serve più gamba e più velocità al di là della qualità di gioco”.

Come definisce questa avventura?

“Un’esperienza dove si poteva fare anche di più, soprattutto dal punto di vista di quello che abbiamo espresso oggi e contro la Spagna. Si può fare di più, ma quando affronti squadre che palleggiano bene bisogna palleggiare altrettanto bene se no diventa difficile”.

Perché non riusciamo a giocare al ritmo degli altri e perdiamo palla subito?

“La differenza la fa quando recuperi palla, se non riesci a pulire la palla entro i primi 2-3 passaggi poi diventa dura. Io penso che ci sia la possibilità di costruire qualcosa, ma ci vuole un po’ più di tempo e dobbiamo trovare caratteristiche nei giocatori che ora ci mancano. Qualcosa a livello individuale ci è mancato”.

Da cosa si riparte?

“La responsabilità è sempre mia, dell’allenatore. Le scelte le ho fatte io, con Gravina parlo perché con me si è comportato sempre da grande persona. Ognuno è responsabile delle sue scelte e dei risultati finali”.

Questo è il massimo che possiamo esprimere come calciatori italiani?

“Non lo so, qualche difesa bisogna che me la faccia se no è dura. Non ho avuto molto tempo, quasi tutti hanno avuto 20 partite per fare conoscenze e prove, qualche partita in più mi poteva aiutare. C’è una grande differenza tra quello che ho avuto a disposizione io e gli altri, ma poi la responsabilità è sempre la mia”.

Il Como accoglie Dossena: contratto quadriennale per il difensore

Como 1907 è lieta di annunciare la firma del contratto preliminare del difensore Alberto Dossena, 25 anni, proveniente dal Cagliari, con un contratto di 4 anni. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con i rossoblu, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist.

Nato a Brescia, Dossena ha iniziato la sua carriera nell’Atalanta. Prima di firmare con il Cagliari nell’agosto del 2022, il centrale di difesa ha collezionato 56 presenze in campionato con l’Avellino, segnando tre gol.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, in merito all’ingaggio di Dossena ha dichiarato: “È importante per noi, che siamo appena arrivati in un nuovo campionato, investire in giocatori che conoscano e che possano competere in Serie A, cosa che Alberto ha dimostrato. È un giocatore forte e competitivo che riteniamo abbia un grande potenziale per crescere con noi”.

Al momento del suo approdo al club, Alberto ha commentato:”Sono molto felice di essere qui a Como. Ho avuto il piacere gia di conoscere le persone della società e la città. Però sicuramente quello che mi ha spinto a venire qui è il progetto. Il Club ha ambizioni molto grandi. Il mister mi ha trasmesso subito carica, molta carica. Il direttore e la proprietà mi hanno anche fatto comprendere quanta fiducia ripongano in me e quindi dovrò ripagarla. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il resto della squadra.”



Napoli, Conte compone lo staff: Paolo Rea nuovo Team Manager

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere forma a partire dallo staff. In attesa di novità dal mercato e dalle spinose situazioni di Kvara e Di Lorenzo, a Castelvolturno si va completando infatti la squadra di collaboratori del nuovo tecnico. Nel dettaglio, per quanto riguarda il ruolo di team manager, è stato scelto Paolo Rea. Decisione che però non esclude affatto l’arrivo all’ombra del Vesuvio anche di Lele Oriali, che avrà comunque una posizione di spicco nel corposo gruppo di assistenti di Conte.



Coppa America: Colombia ai quarti, poker Brasile

I cafeteros battono 3-0 Costa Rica, con reti di Diaz, Sanchez e Cordoba, e si qualificano ai quarti con una giornata di anticipo. Sorridono anche i verdeoro dopo il pari al debutto: 4-1 al Paraguay, con doppietta di Vinicius e reti di Savio e Paquetà; per la Albirroja a segno Alderete per il momentaneo 1-3 ed espulso Cubas a gara già decisa.



Napoli, tutto fermo attorno a Osimhen: il prezzo potrebbe scendere

Se il Napoli tenta di trattenere Kvara e Di Lorenzo, c’è un giocatore che da tempo ha le valigie pronte, col benestare della società come confermato pure da Antonio Conte (“Ha accordi pregressi”): Victor Osimhen. E in effetti già dalla scorsa estate si era capito come il rinnovo di contratto fosse stata una mossa per poter vendere meglio l’attaccante in questo mercato, ipotesi poi validata da più dichiarazioni di Aurelio de Laurentiis nello corso dei mesi. Il problema è che, al momento, nessuno ha seriamente bussato la porta al Napoli con un’offerta seria e questo, in parte, sta bloccando il mercato in entrata.

Perché se è vero che le casse del Napoli, pur senza gli incassi delle coppe europee che non verranno giocate la prossima stagione, non stanno male, i 120 milioni di euro della clausola del nigeriano farebbero molto colpo per poi affondare il colpo su Romelu Lukaku che, da parte sua, sembra già aver scelto di riabbracciare Conte. Non solo la clausola, ma per le società che vogliono Osi c’è pure un ingaggio da 10 milioni di euro: insomma, costi proibitivi anche per chi non ha problemi come Paris Saint-Germain o la Premier League (interessa ad Arsenal e Manchester United). Questo ovviamente escludendo ipotesi arabe, quelle sì senza limiti di spesa, ma che non interessano al giocatore.

Ecco perché, secondo Il Mattino, l’impasse potrebbe sbloccarsi con una sorta di “sconto” che il Napoli potrebbe concedere alle pretendenti: scendere sino a quota 100 milioni o giù di lì, magari valutando pure l’inserimento di qualche contropartita per aiutare l’esborso cash del compratore. E così facilitare l’uscita di Osimhen e dare nuovo impulso agli acquisti.



Le date dei prossimi campionati nazionali: Serie A al via il 18 agosto

Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 – fine 25 maggio 2025;

Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 – fine 9 maggio 2025;

Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 – fine 27 aprile 2025;

Serie A Femminile Professionistica: inizio 31 agosto 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie B Femminile: inizio 1° settembre 2024 – fine 18 maggio 2025;

Serie D: inizio 8 settembre 2024 – fine 4 maggio 2025;

Serie C Femminile: inizio 8 settembre 2024 – fine 1° giugno 2025;

Serie A Calcio a 5: inizio 19 ottobre 2024 – fine 21 giugno 2025;

Serie A Calcio a 5 Femminile: inizio 29 settembre 2024 – fine 15 giugno 2025.