È uscito da alcuni giorni All'ombra di Diabolik (PlanetEdizioni, pag. 362).

Mimmo Parisi, del quale si ricorda il fortunato libro Nemmeno il tempo di un abbraccio, ha scelto questa estate caldissima per licenziare la sua prima escursione nel modo della letteratura poliziesca. Per i meno informati sul personaggio che da tempo è pubblicato in tutte le edicole della penisola tricolore, vale la pena ricordare che Diabolik compie gli anni.

Celebrazioni

Più precisamente la creatura di Angela Giussani festeggia sessant'anni. Era il lontano 1 novembre del 1962. Per la prima volta gli occhi magnetici cerchiati di nero dell'uomo con la tuta color tenebra, fecero capolino dalle esposizioni degli edicolanti. Non furono in molti a scommettere sulla fortuna di questo nuovo eroe. Eroe? Già, il punto interrogativo è d'obbligo. Uno come Diabolik – con la sua voglia aggressiva di rivalsa sul mondo, che passava attraverso pugnalate e avvelenamenti di coloro che si mettevano di traverso – non poteva avvalersi di quella qualifica. Di sicuro lo definiva meglio quella di anti eroe.

All'ombra di Diabolik

Il romanzo di Mimmo Parisi trova spazio all'interno delle diverse manifestazioni iniziate già dal 2021. Infatti, sono di quest'anno le pubblicazioni del romanzo di Andrea Carlo Cappi intitolato Diabolik. Il romanzo del film e, ovviamente, il film dei Manetti Bros (attori principali i bravi Valerio Mastandrea nei panni di Ginko, e Luca Marinelli che con Miriam Leone danno voce e faccia al Re del Terrore ed Eva Kant). Comunque e per tutto il 2022, per gli appassionati della cupa figura non mancheranno altre occasioni culturali – tra ristampe e incontri organizzati – per far rivivere loro l'epopea dell'anti eroe per antonomasia.

Un libro tra passato e futuro

All'ombra di Diabolik si pone come ponte tra ciò che ha rappresentato il criminale di Clerville nel vecchio secolo, e quanto possa risultare interessante oggi ai lettori digitali. Pertanto la narrazione dell'autore muove dal personaggio di Diabolik per raggiungere un ambiente emotivo più consono ai tempi attuali. Insomma, anche le attività fuorilegge sono influenzate dalle tecnologie che cambiano le vite di tutti. I protagonisti sono Francis ovvero il fuorilegge conosciuto come Ombre Noire; segue Bastien, un vecchio chimico in pensione che si prende cura della formazione del protagonista principale; la figura femminile della storia ha il nome di Carole Black e, infine, vi è Durand, un ispettore deciso a consegnare alle galere francesi Ombre Noire.