Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage e second hand in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale più grande d’Europa firmato East Market che torna sabato 8 e domenica 9 marzo presso lo spazio eventi di Tenoha.

Sarà a disposizione del pubblico uno spazio interamente dedicato alla moda, con oltre 90mila capi selezionati per tutte le tasche a partire da 5 Euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Grazie all’esperienza dello staff di East Market, che ha reso celebre sia l’evento domenicale come lo Shop e Lo Specchio di Alice, saranno disponibili migliaia di proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati. I più trendy pezzi di seconda mano tra pelle, t-shirt, blazer, loden, pellicce, gonne, abiti, bomber, workwear/militare, kilt originali e accessori. Vasta scelta di denim tra pantaloni, giacche e camicie in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye. Calzature dai più classici Dr. Martens alle sneakers più colorate. E ancora iconici giacconi come Wrangler, Lee, Levi’s e Carhartt, montoni, felpe college customizzate e molto altro.

Retrograde persegue la consueta mission di East Market, ovvero, valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento. Mettendo in circolo migliaia di capi a prezzi accessibili, East Market promuove la circolarità dei prodotti mettendo in atto concretamente un’economia circolare. Tutto il fascino della moda, senza però rinunciare alla sostenibilità in completo contrasto con i limiti imposti dalle pratiche della fast fashion.

Sempre presenti all’evento le ceste delle occasioni. Diversi corner con una selezione di prodotti a prezzi ribassati. Borse e borsoni, merchandising delle band pop e rock, cravatte e papillon di seta, velluto, pelle e anche firmate. Non solo: zainetti, gilet e leggings per tutti i gusti e le taglie.

Per questa edizione sarà a disposizione del pubblico un’area sneakers con centinaia di modelli, pezzi unici e deadstock mai indossati. Tra le proposte Jordan 1 originali del 1985, un paio di Adidas ZX 750 degli Anni ’90 e le Vans Era Made in USA.

Area custom dedicata alla personalizzazione dei capi acquistati. Stampe termoadesive e possibilità di ricamare le iniziali sui capi o cucire piccole toppe e icone.

Area premium con una selezione di capi più alti e ricercati per soddisfare anche gli appassionati più esigenti. Tra le proposte un tailleur di Versace Anni ’90, un abito di Moschino presente nella sfilata autunno/inverno del 1998 e un cappotto Yves Saint Laurent degli Anni ’60.

Nel concpet space Thenoa, dedicato alla conoscenza e alla diffusione della cultura giapponese, sarà presente anche un’area dedicata al food con un’ampia selezione di vera cucina Made in Japan a cura degli chef del ristorante.

Sabato 8 e domenica 9 marzo

presso Tenoha

Via Vigevano, 18 - Milano

Dalle 10 alle 20

Ingresso Euro 4

Infoline +393516559781