Fin dal principio, Olly aveva dichiarato di non voler fare troppi calcoli e di vivere il ritorno a Sanremo come un’esperienza già straordinaria di per sé. Ma ora, con la vittoria in tasca, si trova di fronte a una scelta importante: accettare la sfida e salire sul palco dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, oppure rinunciare e lasciare spazio a un altro artista.

Parlando del trionfo, il cantante ha espresso tutta la sua sorpresa: «Non mi aspettavo questo risultato. Scrivo canzoni da tanto tempo e chi mi segue sa quanto metta di me stesso nella musica. Essere accolto con così tanto calore è stato incredibile. Il momento che mi ha emozionato di più? Senza dubbio la serata di giovedì, quando mi sono avvicinato al pubblico e ho percepito un’energia speciale, quella connessione che cerco sempre nei miei concerti. La musica, per me, è soprattutto questo»

Di fronte alla domanda sull’Eurovision, Olly ha ammesso di non avere ancora una risposta definitiva: «È tutto così folle che non ho avuto modo di pensarci davvero. Devo prendermi un po’ di tempo per capire cosa fare. È un’opportunità enorme e mi sento onorato di averla ricevuta».

Nel frattempo, la Rai ha confermato che avrà una settimana per riflettere e comunicare la sua decisione.