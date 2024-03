"Nel corso dell'Operazione militare speciale, il popolo russo difende con le armi in pugno la propria vita, la libertà, la statualità, l'identità civile, religiosa, nazionale e culturale, nonché il diritto di vivere sulla propria terra entro i confini dello Stato russo unito. Da un punto di vista spirituale e morale, l'operazione militare speciale è una guerra santa", a difesa dell' "unico spazio spirituale della Santa Rus'" e a protezione del "mondo dall'assalto del globalismo e dalla vittoria dell'Occidente caduto nel satanismo".

Si apre con questa affermazione il documento dal titolo "Il presente e il futuro del mondo russo" approvato dal "XXV Concilio Mondiale del Popolo Russo" che si è riunito il 27 marzo nella Sala dei Sinodi ecclesiastici della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca sotto la presidenza di Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie.

"L'Operazione militare speciale – si legge nel Documento che è stato pubblicato dal Servizio stampa del Patriarca di Mosca – è una nuova fase della lotta di liberazione nazionale del popolo russo contro il regime criminale di Kiev e dell'Occidente collettivo che lo sostiene, condotta nelle terre della Rus' sud-occidentale dal 2014. ...Dopo il completamento dell'Operazione militare speciale, tutto il territorio dell'Ucraina contemporanea dovrà entrare in una zona di influenza esclusiva della Russia. La possibilità di esistenza su questo territorio di un regime politico ostile alla Russia e al suo popolo, così come di un regime politico governato da un centro esterno ostile alla Russia, deve essere completamente esclusa".

Queste, infine, le parole con cui il patriarca Kirill ha chiuso il Concilio:

"Ancora una volta voglio dire che negli ultimi anni il Consiglio mondiale del popolo russo ha saputo dimostrare di essere veramente una risorsa del clero e dei laici, persone pensanti che hanno a cuore il bene della Patria, di essere un vero e proprio forum aperto all'espressione di quei punti di vista che arricchiscono di significato concreto la nostra vita pubblica. Il nostro popolo ha semplicemente bisogno di un forum di persone che la pensano allo stesso modo, che non si vergognano della loro posizione patriottica, che si identificano con l'Ortodossia e che hanno una posizione chiara e convincente nella vita. Naturalmente, ciò non poteva non provocare l'opposizione di coloro che non condividono i nostri principi, ma il Consiglio mondiale del popolo russo ne ha dimostrato l'importanza.E anche se la stampa e i media dalla mentalità liberale non sono ancora molto misericordiosi nei nostri confronti, questo ci aiuta solo a capire che esistiamo per una ragione. Siamo chiamati a promuovere attivamente le idee che stanno alla base del Concilio e che sono legate al patriottismo sincero e non opportunistico, lo stesso che attraversa tutta la storia del nostro Paese. I sistemi politici sono cambiati, le preferenze politiche sono cambiate, ma il sentimento di patriottismo tra la nostra gente è rimasto, e la Chiesa è sempre stata il ricettacolo e l’ispiratrice delle forze patriottiche. Ma è molto importante che il contenitore di tale sano patriottismo e la piattaforma per l'attuazione di idee sane siano anche organizzazioni pubbliche, la più grande delle quali è il Consiglio mondiale del popolo russo.Non abbiamo nulla di cui vergognarci, è passato il tempo in cui dovevamo dimostrare qualcosa, anche se ci saranno sempre persone che non sono d'accordo con noi. L'esistenza stessa del Consiglio, la sua attiva attività creativa è senza dubbio un fattore che rafforza i sentimenti patriottici nella nostra gente e nella nostra società. Il Consiglio ha dimostrato in modo assolutamente convincente la necessità di una tale piattaforma per la libera discussione su temi socialmente significativi.Pertanto ringrazio tutti per i loro sforzi. Ringrazio i leader del Consiglio, ringrazio gli attivisti, ringrazio i volontari, tutti coloro che lavorano affinché il nostro Consiglio possa rivolgersi alla gente con messaggi rilevanti e importanti. Spero che il Consiglio continui a mantenere la sua influenza nella sfera della politica e della vita pubblica e contribuisca alla mobilitazione della comunità ortodossa per ulteriori riflessioni e azioni volte a proteggere la nostra Patria, a rafforzare le basi nazionali della nostra vita e a promuovere la spiritualità e la valori morali che porta al nostro Paese, e al mondo intero, la Chiesa ortodossa russa. Ringrazio di cuore tutti per il vostro lavoro, per il vostro entusiasmo, e invoco su tutti la benedizione di Dio. Dio benedica la nostra Chiesa e la nostra Patria".