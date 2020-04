“Accogliamo con entusiasmo tra le nostre fila Edda Bassi e Sabrina Banzato, consiglieri comunali rispettivamente di Pesaro e Gabicce. Con la loro adesione il nostro partito si rafforza come presenza istituzionale e come qualità della proposta politica”. È quanto ha annunciato Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia, il movimento politico che ha nel pensiero di Diego Fusaro il suo riferimento ideologico.

Bassi e Banzato erano state elette nel Movimento 5 Stelle, ma hanno deciso di aderire a Vox Italia, dopo aver riscontrato “totale mancanza di democrazia” all’interno della compagine grillina.

“Per ora Vox Italia è un piccolo partito – hanno dichiarato le due consigliere – ma, grazie alla vicinanza con Fusaro e alla presenza tra le sue fila di numerosi intellettuali, riteniamo sia in grado di portare un pensiero autenticamente critico all’interno del dibattito politico. È molto importante la volontà, espressa dalla sua classe dirigente, di avviare un serio percorso di formazione che renda gli attivisti in grado, una volta eletti, di agire in modo efficace in seno alle istituzioni”.

“Come noi, sono tanti gli ex militanti del M5S che stanno aderendo a Vox Italia in queste settimane”, hanno concluso Bassi e Banzato, già al lavoro per costituire il circolo provinciale di Pesaro del partito.