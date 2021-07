Il Sindaco Pippo Midili ha ricevuto questa mattina a Palazzo dell’Aquila in visita istituzionale il dott. Gennaro Capoluongo, nuovo Questore di Messina insediatosi lo scorso primo giugno, accompagnato dalla dirigente del locale Commissariato.

La visita è stata l’occasione per uno scambio proficuo di idee nell’ottica d’una collaborazione tra l’Ente e le Forze dell’Ordine per promuovere tra la cittadinanza il rispetto della legalità e la corretta educazione civica. “Per il raggiungimento di questi obiettivi, che rientrano nel programma e nell’impegno di questa Amministrazione, – ha detto Midili – è indispensabile potenziare le azioni di controllo per la sicurezza del nostro territorio e sono certo che grazie alla sinergia con le forze dell’ordine saremo pronti a contrastare fenomeni di microcriminalità e di mancato rispetto della civile convivenza e della salvaguardia dei beni comuni, ricorrendo anche alla forza, se necessario”.

Sulla stessa linea il Questore ha sottolineato che sin dal suo arrivo a Messina si è definito “un questore tra la gente” e l’attività di controllo per la sicurezza del territorio deve coinvolgere tutti gli enti territoriali, per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole anche con attività repressive e coercitive, se le circostanze lo richiedono.