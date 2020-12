Dopo tanti rinvii, finalmente dal 1 gennaio 2021 parte ufficialmente la Lotteria degli Scontrini.

In palio tanti premi settimanali, mensili e annuali, in base ad altrettanti tipi di estrazioni. Per le estrazioni "zero contanti", effettuando acquisti con una qualsiasi carta di credito o debito è possibile vincere fino ad un massimo di 5 milioni di euro, complessivamente tra tutti coloro che fanno acquisti, nell'arco dei 12 mesi!

Nello stesso periodo di tempo sono previste vincite anche per gli esercenti, con un importo massimo complessivo di 1 milione di euro. La Lotteria degli Scontrini è totalmente gratuita.

Alla Lotteria possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, purché in possesso di un Codice Lotteria, richiedibile dal sito creato appositamente dall’Agenzia del monopolio, disponibile dal 1 dicembre 2020.