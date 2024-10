Dopo il successo dell’edizione speciale di maggio, dedicata al mondo del cinema, torna GAU - Gallerie d’Arte Urbana con la sua ottava edizione ambientata al Quartiere Corviale, grazie al sostegno dell’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale e il supporto organizzativo di Risorse Per Roma: il Municipio XI sarà animato da street art, spettacoli di circo, eventi e laboratori collaterali lungo le vie che costeggiano il “Serpentone”, il riconoscibilissimo complesso residenziale popolare che quest'anno festeggia quarant'anni dalla sua edificazione.

Cuore della manifestazione è come sempre la trasformazione delle campane per la raccolta differenziata del vetro in opere pittoriche, che rende il quartiere un museo urbano: lo scopo di GAU – Galleria d'arte urbana è produrre bellezza e funzionalità, sensibilizzando la cittadinanza sulle tematiche legate alla differenziazione dei rifiuti.

GAU - CORVIALE è un progetto d’arte visiva che ha come obiettivo principale quello di creare un percorso artistico collettivo mettendo in rapporto i cittadini con i loro luoghi del vivere quotidiano tramite la street art, l'opera performativa e l'upcycling.

Questo percorso vedrà, dal 7 ottobre, la realizzazione di un’opera d’arte diffusa lungo le vie antistanti il Nuovo Corviale: saranno 15 le campane decorate su cui lavoreranno gli artisti Moby Dick, Empyro, Giusy Guerriero, Kenji, La Kiddo, Dez Midez, Nemea, Lady Nina, Lola Poleggi, Marta Quercioli, Ratogheton, Wame, Warky, Bhagya Weersynghe, Yoshi.

La Galleria d'Arte Urbana verrà presentata come di consueto con le tradizionali passeggiate di GAU, che si svolgeranno domenica 10 novembre e saranno distribuite su due turni: il primo alle ore 11:00 e il secondo alle ore 15:00, con partenza da Via Poggio Verde 389.

Molte le attività parallele e gli eventi collaterali che arricchiscono questa edizione di GAU: dal 21 al 24 ottobre si terranno i laboratori di upcycling a cura di Maria Carmela Milano presso il complesso scolastico “I.C. Fratelli Cervi” in Via Marino Mazzacurati, mentre sempre presso la sede della scuola primaria “Marino Mazzacurati” si terrà un laboratorio in collaborazione con la società di servizi AMA, durante il quale, grazie al supporto di visori per la realtà virtuale, i bambini potranno osservare in prima persona tutto il processo di riciclo.

È previsto inoltre un laboratorio artistico-creativo in collaborazione con Stamperia Del Tevere, che definirà il concept visivo di GAU - CORVIALE e vedrà la realizzazione di 20 manifesti dedicati alla manifestazione, in Via Marino Mazzacurati 89/C - 00148 Roma.

I giorni 25, 26 e 27 ottobre alle ore 17.30 presso l'anfiteatro del Corviale si terrà una rassegna di circo contemporaneo che ospiterà gli spettacoli “Theseus” del Collettivo Flaan, “Caffè Rouge” della compagnia Circo Bipolar e “Sic Transit” di e con Alessandro Maida.

La prima settimana di novembre verrà realizzato, dagli street artist Gojo, Orgh, Test e Alien per il collettivo CKG, un murale lungo le pareti che circondano l’Anfiteatro del Corviale che verrà presentato al pubblico insieme alle altre opere realizzate, domenica 10 novembre durante le tradizionali passeggiate di GAU.

“Come Assessorato all’Urbanistica abbiamo deciso di promuovere la manifestazione GAU – Gallerie d’Arte Urbana 2024 perché siamo convinti che la rigenerazione urbana non sia solo riqualificazione o costruzione bensì sia un processo più complesso che coinvolge aspetti diversi e il cui obiettivo è il miglioramento della qualità sociale, culturale ed economica di un territorio. E proprio Corviale è un esempio concreto di questo approccio: tutti gli interventi attualmente in atto in questa zona, dal Piano urbano integrato finanziato con fondi Pnrr alla riqualificazione del quarto piano, fino alla realizzazione della nuova piazza di via Poggio Verde vanno proprio in questa direzione: migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti” è quanto dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

“Il nostro progetto sperimenta la volontà di portare l’arte in posti non convenzionali,

intervenendo su supporti e arredi di uso quotidiano al fine di renderli fruibili anche come

opere d’arte e sensibilizzare i cittadini al tema del decoro urbano – ha dichiarato la Direttrice Artistica Alessandra Muschella - Per questa edizione di Gau Corviale abbiamo chiesto agli artisti di riflettere sulla “rinascita” ambientale, personale e collettiva, per trasformare in opera d’arte uno dei simboli più rappresentativi della rigenerazione, la campana per la raccolta differenziata del vetro”

OPEN GAU

Passeggiate di presentazione: domenica 10 novembre

- primo turno ore 11.00 | secondo turno ore 15.00

- partenza da Via Poggio Verde 389

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: [email protected] | www.gallerieurbane.com | https://www.eventbrite.it/o/progetto-goldstein-54798663173

GAU - Gallerie d’Arte Urbana è un progetto dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein promosso da Roma Capitale - Assessorato all'Urbanistica con il supporto organizzativo di Risorse per Roma, con il patrocinio ATER, in collaborazione con la società AMA S.p.A.