Si sa il cast del primo radiodramma italiano punta tanto sui ruoli femminili. Le rose rosse che caratterizzano le Passioni Senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino rappresentano quelle donne forti e passionali che affrontano la vita con coraggio e forza. Nel cast principale c'è anche la brava e affascinante attrice Donatella Pristin. La Pristin non è la prima volta che lavora in un progetto firmato da Giuseppe Cossentino nel lontano 2011 è stata una delle protagoniste di Scandali, altro glorioso progetto per il web, di prima web soap italiana che le ha permesso di vincere nel 2018 ben due Oscar italiani del web come miglior attrice di web serie di genere romantico.

Un'attrice completa con un curriculum di tutto rispetto che spazia dal cinema, televisione, teatro e speakeraggio e partecipazioni a serie famose Rai e Mediaset come Gente di Mare e Il Bello delle Donne Alcuni Anni Dopo.

La Pristin è bravissima a naturalizzare e caratterizzare i ruoli più difficili tanto che Cossentino questa volta le affida nel radiodramma il ruolo di Anna, una donna ricca, emancipata, disinvolta e invadente che vive nella sua villa in un mondo tutto suo, madre di Flavio ragazzo omosessuale con il quale vive un rapporto morboso su certi aspetti ma anche di conflitto. Donatella conclude: " Sono felice di poter collaborare nuovamente con Giuseppe Cossentino dopo alcuni anni ricordo con piacere la serie Scandali che è stata un grande successo ed è bello affrontare questa nuova avventura".