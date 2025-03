Controllo della ABL, ovvero attività di pattugliamento lungo la linea di demarcazione (Administrative Boundary Line): questo è uno dei compiti assegnato alle unità di militari della KFOR e in questo caso ai Para' del 183° Reggimento "Nembo", impegnati nell'Operazione NATO "Joint Enterprise". I parà svolgono attività di pattugliamento lungo il confine che separa il Kosovo dalla Serbia, con l'obiettivo di far rispettare gli accordi sanciti nel 1999 nel Militay Technical Agreement, assicurando un'adeguata cornice di sicurezza.

Il RC-W di K-FOR, che si trova al comando del Colonnello Francesco Errico, svolge attività operative con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza , ed inoltre promuove anche la cooperazione tra organismi internazionali ed autorità locali, in aderenza ai principi di trasparenza ed imparzialità nei rapporti con le diverse realtà presenti in Kosovo, secondo quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delleNazioni Unite 1244 del 1999.

Il Reggimento "Nembo"si trova attualmente dislocato a Pec, un'area di circa 8.000 chilometri quadrati, la cui principale caratteristica e'un terreno molto impervio e dove la linea di confine si estende nella zona di responsabilità sotto il comando italiano per più 16 km raggiungendo i 1.500 metri di altitudine. I Paracadutisti della Folgore conducono i loro pattugliamento a bordo dei "Lince", i veicoli tattici leggeri multiruolo(VTLM), è dei veicoli cingolati BV 20S, utilizzando un equipaggiamento specifico in caso di movimenti a piedi in zone impervie ed innevate.

