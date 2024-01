Le Quadrantidi sono uno degli eventi astronomici più attesi. Si tratta di uno sciame meteorico che si registra nei primi giorni di gennaio caratteristica di ogni inizio d'anno.

Le Quadrantidi sono visibili specialmente nei cieli dell’emisfero settentrionale. Per osservarle, gli astronomi consigliano di puntare la costellazione di Boote subito dopo la mezzanotte e prima delle 4 del mattino. Durante il picco, saranno visibili tra le 60 e le 200 meteore ogni ora.

Le Quadrantidi prendono il nome dal Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione che oggi fa parte di Boote. Il corpo progenitore delle Quadrantidi potrebbe essere l’asteroide 196256 ovvero la cometa C/1490 Y1, osservata dagli astronomi cinesi, giapponesi e coreani più di 500 anni fa.

In tutta Italia, pertanto, le condizioni non sono ideali per ammirare il fenomeno, anche se qualche possibilità in più l'avranno soprattutto coloro che abitano soprattutto al nord.

Oltre alle Quadrantidi, a gennaio, saranno visibili per l'intera notte anche altri fenomeni simili, a partire dalle Geminidi, tra l'8 ed il 9 gennaio.