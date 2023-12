Quando si organizza un evento o una fiera, la fase di progettazione è fondamentale per il successo finale. Non basta infatti solo noleggiare le strutture, ma è necessario studiarne la disposizione e le caratteristiche in base alle specifiche esigenze. Un bravo progettista di allestimenti deve saper adattare le soluzioni a diversi contesti, siano essi interni come padiglioni fieristici o esterni come parchi e piazze.

Particolare attenzione va posta nella scelta dei materiali, privilegiando quelli leggeri, versatili e duraturi. Strutture modulari in tessuto tecnico o acciaio si montano e smontano rapidamente, consentendo layout flessibili che possono modificarsi anche durante l'evento. Materiali ecosostenibili come il legno o la canapa sono inoltre un valore aggiunto per un pubblico sempre più sensibile alle tematiche ambientali.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di allestimenti, ormai imprescindibili sono i gazebi, pratici per allestire stand o servizi. Per spazi più ampi si usano con successo tensostrutture leggere e versatili, che trovano impiego sia al coperto che in contesti outdoor. Utili anche le pedane mobili per creare percorsi guidati o aree relax. E per gli eventi che richiedono coperture di grandi superfici, i capannoni modulari temporanei garantiscono praticità e completezza.

Ma è nella fase di installazione che emerge l'importanza di professionisti esperti del settore. Un allestitore con anni di esperienza sa gestire al meglio i tempi e le procedure per il corretto montaggio delle strutture, riducendo al minimo i rischi di intoppi. Personale specializzato e certificato è poi fondamentale per garantire gli standard di qualità e sicurezza richiesti per questo tipo di lavori.

Per fiere ed eventi di grandi dimensioni, un servizio chiavi in mano risulta ancora più indispensabile. Dando carichi all'organizzatore solo dell'aspetto creativo e promozionale, l'allestitore si occupa di progettazione, fornitura materiali, montaggio e smontaggio senza problematiche. Il visitatore o espositore percepirà così un evento fluido e ben organizzato, riflesso dell'eccellente lavoro dietro le quinte.

Insomma, la progettazione e installazione professionale è ciò che fa la differenza tra un allestimento riuscito o approssimativo. Con il giusto approccio progettuale e l'utilizzo di tecniche collaudate, si possono creare ambientazioni realmente originali e d'impatto, in grado di esaltare al massimo contenuti ed emozioni di qualsiasi manifestazione.

Con il contributo di Allextire Srl