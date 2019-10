Overtime, a Macerata parte oggi il Festival del Giornalismo Sportivo

E' partito oggi a Macerata la 9^ edizione di Overtime, il festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il filo conduttore dell’edizione 2019 della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, UNIMC e con il patrocinio di RAI, Provincia di Macerata, CONI Marche, CIP Marche, Panathlon International Club.

Come ogni anno all’ordine del giorno ci sarà il racconto delle imprese sportive. Lo sport come impegno, dedizione, disciplina e passione, lo sport come sacrificio, lo sport come occasione per misurarsi e superarsi, come sfida con se stessi e con gli altri, come racconto personale ed esperienza di vita. Tra gli ospiti campioni quali Mauro Bergamasco, Giulia Quintavalle, Moreno Torricelli, Fabrizia D’Ottavio, Alessandro Trimarchi, Alessia Filippi, Franco Ciani, Walter Magnifico, Giancarlo Marocchi, Nazareno Rocchetti, Diego Gastaldi, Eraldo Pecci.

Si parte oggi con ospite Ciccio Graziani a partire dalle ore 19,30 e con il face-to-face letterario tra Gianni Mura e Angelo Carotenuto dove si ricorderà Gianni Brera. Domani sera spazio alla showgirl Giorgia Palmas, mentre venerdì alle ore 21,30 spettacolo con Fabio Caressa. Sabato 12, sarà la volta di Cristiano Militello, Federico Buffa e Pierluigi Pardo. Senza tralasciare le altre firme e personaggi quali Marino Bartoletti, Marco Pastonesi, Marco Ardemagni, Italo Cucci, Furio Zara, Dario Ricci, Franco Bragagna, Nicola Calzaretta, Stefano Vegliani, Marta Elena Casanova, Dario Ronzulli, Massimiliano Castellani, Luca Leone, Andrea Capretti, Marco Franzelli, Fulvio Paglialunga, Valerio Calzolaio, Adam Smulevich, Gigi Riva, Daniele Bartocci Riccardo Gazzaniga, Cinzia Poli, Gerardo De Vivo, Silvio Pagliari, Simona Muscolini, Walter Magnifico, Osvaldo Casanova, Remo Vinciguerra, Alberto Facchinetti, Giorgia Cardinaletti, Valeria Ancione e tanti altri ancora

Non mancheranno le proiezioni e le rassegne sui documentari e cortometraggi sportivi, vino e comunicazione sportiva in tv e sul web. Consolidata la collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata con cui sono stati concertati ed organizzati: la tavola rotonda “Lo sport nella comunicazione del web e della televisione. Linguaggi a confronto”; il convegno “Comunicazione e sport. Costruire l’identità europea” con la partecipazione di Anna Maria Megalizzi e Luana Moresco, mamma e fidanzata di Antonio Megalizzi, il giovane reporter italiano appassionato di Europa e giornalismo, morto a seguito dell’attentato terroristico ai mercatini di Natale di Strasburgo; il convegno “Lo sport e il senso della vita: storie di atleti e di persone con disabilità” con la collaborazione di CIP Marche; il contest culinario *“*Gli studenti ai fornelli, tra internazionalizzazione e rispetto della tradizione”, realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, che vede quest’anno tra i giurati lo chef russo *Nikita Sergeev. Tutte le info su overtimefestival.it