Noi di FreeSkipper Italia siamo stati i primi a fondare un sito tutto e solo italiano di giornalismo partecipativo. Con un approccio pionieristico, abbiamo inaugurato in Italia il giornalismo dei cittadini, una rivoluzionaria forma di partecipazione alla vita politica e sociale del Paese che mette i nostri collaboratori in prima pagina, trasformandoli in veri e propri FreeSkipper Journalist.

La nostra esperienza ha dimostrato l’importanza di una gestione attenta che valorizzi la peculiarità dei contenuti, la regolarità di pubblicazione e una moderazione attenta e accurata.

Questo grazie alla presenza di Social Media Manager e Content Editor, che con sensibilità e conoscenza del settore, gestiscono le interazioni e i commenti, e creano un ponte diretto tra FreeSkipper Italia e i suoi lettori.

Su FreeSkipper Italia, con oltre 140mila post, abbiamo dato spazio a tutti quei cittadini che avevano qualcosa da dire, e che altrimenti sarebbero rimasti inascoltati.

Da sempre incoraggiamo i nostri FreeSkipper Journalist a condividere le loro esperienze, a manifestare pubblicamente le loro opinioni, rendendoli protagonisti del nostro social network. Attraverso la pubblicazione di immagini, articoli e commenti, offriamo una piattaforma libera e democratica, dove tutte le opinioni prendono vita, arricchendo il nostro giornalismo con una voce autentica, schietta e partecipativa.

Attraverso il nostro impegno verso il giornalismo cittadino, non solo informiamo, ma invitiamo i nostri lettori a diventare parte attiva del processo informativo, rafforzando il legame tra politica, cronaca, attualità e cittadinanza attiva.

Vieni anche tu a far parte del team di FreeSkipper Italia!