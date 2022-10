La GIORNATA DEL CONTEMPORANEO è il grande evento annuale promosso da AMACI-Associazione Musei Arte Contemporanea dedicata all’Arte.

SABATO 8 OTTOBRE, musei, fondazioni gallerie e studi, apriranno gratuitamente i loro spazi per celebrare l’arte contemporanea.

Anche quest’anno Lodi, con l’architetto Stefano D’Aniello aderisce alla Giornata Nazionale dell’Arte aprendo al pubblico lo spazio espositivo del proprio studio.

Uno spazio inaugurato nello scorso mese di Dicembre e che in tutto questo corso di tempo ha ospitato variegate esposizioni di architettura e design. Questo spazio espositivo, denominato SPAZIO I D,’ si configura come una vera e propria galleria d’arte e per l’occasione ospiterà l’artista Claudia Reccagni.

Un’artista che rivela nei suoi disegni di disporre più che ottime capacità tecniche, spaziando dalla matita al grafite, dal pastello al gessetto ecc. ecc. Una creativa che dà origine ad immagini dotate di una vasta gamma di tonalità, ricchissime di sfumature, dettagli, luci e ombre e che conducono ad un disegno nitido e per certi aspetti bidimensionalmente ingannevole.

In questa mostra , l’artista espone il suo percorso creativo iniziato con la fase degli animali (animalia), proseguito con la ritrattistica (portaits) per arrivare alla fase “mandala”, fase dove coniuga l’astrattismo geometrico con inserti figurativi di un chiaro richiamo metafisico.

variegate forme variegate cromie

mostra disegni di claudia reccagni

spazio i d’ – corso adda 42 – lodi

dal 7-10 -22 al 17-10-22

date e orari

venerdi 7-10 , ore 16.30 alle ore 19.00

sabato 8 e domenica 9 , dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00

da lunedi 10 a mercoledi 12 , dalle 16.30 alle 19.00