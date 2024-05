Tra importanti incarichi presso aziende e tribunali, pubblicazioni accademiche e attività nel mondo dello sport, l’Amministratore Unico di Progetti del Cuore S.r.l. Daniele Ragone ha maturato un’esperienza consolidata in diversi settori di competenza.



Daniele Ragone: un percorso tra management, revisione contabile e curatela fallimentare

Nato a Parma il 15 gennaio 1972, Daniele Ragone ha avviato il suo percorso accademico presso l'Università degli Studi di Parma, dove ha conseguito una laurea in Economia Aziendale con una tesi sulla “Riforma del Collegio Sindacale nelle società non quotate”. Nel corso degli anni, ha inoltre arricchito ulteriormente la propria formazione conseguendo numerosi certificati linguistici e due prestigiosi Master, rispettivamente in Procedure Concorsuali e Revisione dei Conti degli Enti Pubblici. Ha acquisito le prime esperienze professionali nello Studio Ragone, assumendo successivamente un ruolo significativo come Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Parallelamente, ha maturato un’esperienza consolidata come Curatore Fallimentare e Consulente Tecnico per il Tribunale di Parma, rafforzando la sua reputazione nel campo del diritto societario. Nel 2008, Daniele Ragone ha avviato una collaborazione con AUDIT TEAM S.r.l. che lo ha visto specializzarsi ulteriormente nella revisione contabile e organizzativa delle aziende, oltre a fornire consulenze per acquisizioni internazionali. Una vasta gamma di esperienze che gli hanno permesso di sviluppare competenze approfondite nella gestione delle procedure concorsuali, permettendogli di assistere numerose società nell'accesso a queste procedure in vari tribunali italiani.

Daniele Ragone e Progetti del Cuore S.r.l.



Queste esperienze hanno arricchito il curriculum e le competenze di Daniele Ragone, preparandolo per il suo attuale ruolo, quello di Amministratore Unico di Progetti del Cuore S.r.l., realtà che promuove una concezione innovativa e solidale di comunicazione e pubblicità aziendale. La società si occupa di supportare i servizi erogati da Comuni e Associazioni di volontariato alle fasce più deboli della popolazione, come bambini, anziani e persone diversamente abili, specialmente in località in cui i fondi non sono sufficienti. Progetti del Cuore S.r.l. opera grazie al sostegno di aziende locali, che ottengono in cambio un ritorno d’immagine. Daniele Ragone è anche noto per il suo percorso nel mondo del rugby (sia come dirigente che come giocatore professionista) e in ambito accademico (è autore di numerose pubblicazioni su portali e riviste accademiche e ha firmato anche il “Codice del fallimento” del 2014).