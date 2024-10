Di Barbara Fabbroni. Il genio e la creatività della moda contemporanea ha il suo head quarters a Riccione! Matteo Sorbellini, lo stilista visionario, ci regala creazioni uniche e avanguardiste che fanno sognare. Le sue collezioni sono un mix di eleganza, innovazione e passione, sempre dedicate alla bellezza infinita degli algoritmi dell’esistenza. Con accanto la sua musa ispiratrice e il suo grande amore, la Monikina, Monsieur Sorbellini rende lo stile non solo chic ma gustosamente raffinato. Tra una coppa di Don Perignon, qualche fragilità di bosco, risate leggere e consigli unici il suo salotto moda VipRoom accoglie il cliente con gentilezza e professionalità. Per me VipRoom è il luogo dove mi sento a casa immersa nel magico mondo dello stile, del glamour e dell’amicizia.

Mentre il mondo della moda attende con ansia che le ultime tendenze per l'Autunno/Inverno 2024/25 siano sfoggiate in serate uniche, in aperitivi oppure semplicemente nella magia dello Street quotidiano, Matteo Sorbellini si distingue per la sua approccio innovativo e audace. La sua immensa creatività ha dato vita a un'onda nel settore moda con la sua visione unica, che combina artigianalità tradizionale con tecnologia moderna e pratiche sostenibili.

La collezione Autunno/Inverno 2024/25 di Sorbellini è un masterclass di eleganza raffinata, con un focus su tessuti di lusso, sartoria precisa e attenzione al dettaglio. La palette è caratterizzata da toni ricchi e smorzati, con neri vellutati, sfumature di frutta scura e neutrali morbidi che dominano la passerella. Pelletteria, pizzi, lane pregiate, cachemire sono i materiali che armonizzano il suo concetto di estetica innovativa e raffinata. I materiali e i colori sofisticati sono contrapposti a silhouette architettoniche audaci, creando un senso di drammaticità e opulenza.

Un lusso sostenibile abbinato a un tocco di originalità e follia.

Uno degli aspetti più sorprendenti della collezione di Sorbellini è il suo impegno per la sostenibilità. Il designer ha incorporato materiali eco-friendly, come poliestere riciclato e cotone biologico, nei suoi disegni, senza compromettere stile o qualità. Questo approccio non solo riduce l'impatto ambientale dell'industria della moda, ma anche sfida la nozione che lusso e sostenibilità siano mutuamente esclusivi.

La collezione Autunno/Inverno 2024/25 di Matteo Sorbellini non è solo un riflesso del paesaggio moda attuale; è una visione del futuro. Il suo impegno per la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e l'artigianalità tradizionale stabilisce un nuovo standard per l'industria. Mentre i consumatori diventano sempre più consapevoli dell'impatto ambientale e sociale delle loro scelte di acquisto, l'approccio di Sorbellini è pronto a risuonare con una nuova generazione di appassionati di moda.

La collezione Autunno/Inverno 2024/25 di Matteo Sorbellini è un testimone del potere della moda come forza di cambiamento. Combinando artigianalità tradizionale con tecnologia moderna e pratiche sostenibili, il designer ha creato una collezione veramente visionaria che stabilisce un nuovo standard per l'industria. Mentre il mondo della moda guarda al futuro, l'approccio di Sorbellini è pronto a ispirare una nuova generazione di designer, imprenditori e consumatori.

Cosa importante per chi volesse conoscere la sua collezione e avvolgersi con la sua filosofia di glamour basta recarsi a Milano il 5-6 ottobre in via della Spiga n15, nel cuore del quadrilatero della moda per tuffarsi nel suo magico mondo. E poi il suo sorprendente negozio a Riccione: VipRoom vi attende accogliendovi con grazia e gentilezza.