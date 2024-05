Battendo la Juve, il Milan vince la Champions: Per la prima volta, la finale di Champions League è tra due club italiani. All'Old Trafford di Manchester scendono in campo la Juventus di Marcello Lippi e il Milan di Carlo Ancelotti.

I rossoneri in semifinale eliminano i cugini nerazzurri; benché il doppio confronto abbia come risultati 0 a 0 e 1 a 1, il gol dei milanisti è segnato "fuori casa" e, com'è noto, vale doppio. I bianconeri, invece, superano (1-2 e 3-1) il Real Madrid. Senza dubbio la stagione 2002/03 è di grande rilievo per il calcio italiano.

Dopo i novanta minuti regolamentari e i canonici due tempi supplementari, il tabellino non riporta nomi di marcatori, così per la settima volta l'assegnazione dell'ambito trofeo europeo dipende dall'imprevedibile e crudele "roulette dei rigori".

Il Milan vince il duello per 3 a 2, conquistando il sesto titolo continentale. I "cecchini" milanisti sono Serginho, Nesta e Shevchenko, sbagliano dal dischetto Seedorf e Kaladze. Gli juventini che battono il portiere milanista Dida sono solo Birindelli e Del Piero, falliscono invece Trezeguet, Zalayeta e Montero.