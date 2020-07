Luca Zaia, presidente della regione Veneto venerdì ha dichiarato: "Oggi firmo un'ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di ottobre, la data di scadenza dello stato emergenziale, e lascia una finestra per l'8 agosto - in relazione al dpcm che sarà emanato dal Governo -. Clinicamente in questo momento non siamo in emergenza. Abbiamo beccato i 131 positivi - riferendosi ai nuovi casi di positività riscontrati nel Centro di accoglienza dell'ex Caserma Serena di Casier, nel Trevigiano - perché avevamo trovato tre sintomatici".

In Veneto sono stati eseguiti un totale di 1.228.224 tamponi, mentre il numero dei positivi da inizio pandemia ha raggiunto quota 20.120.

Anche la situazione dei contagi in Piemonte, dove nell'ultima settimana i nuovi casi di positività sono quasi raddoppiati per il focolaio fra gli stagionali di Saluzzo e dei casi importati da altre Regioni e dall'estero, comincia a preoccupare come ha riferito lo stesso presidente della Regione, Alberto Cirio, in occasione della firma del protocollo con i sindacati per la nascita di un Tavolo permanente sulla sanità.